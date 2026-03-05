Με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη Locandiera, που ανεβαίνει στο θέατρο Τέχνης, η Βερόνικα Δαβάκη παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια αυτή την εβδομάδα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η εντυπωσιακή καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στην εικόνα της σημερινής κοινωνίας ως προς τις ελευθερίες της γυναίκας αλλά και στην ευθύνη που φέρει το θέατρο σ’ αυτήν.

Η Locandiera μιλά για τη γυναικεία αυτοδιάθεση μέσα σε ένα βαθιά πατριαρχικό πλαίσιο. Πόσο πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία σήμερα αντέχει πραγματικά γυναίκες που δεν ζητούν άδεια;

Στις κοινωνίες αρέσουν η ομοιότητα, ο μέσος όρος, η κοινή γραμμή. Λογικό είναι, γιατί έτσι γλιτώνουν τις εκπλήξεις, τα “εκτός προγράμματος”. Αρέσκονται στο να δίνουν άδεια. Σήμερα όλοι μας είμαστε πολύ αυστηροί κριτές, επί παντός επιστητού, είμαστε έτοιμοι να καταδικάσουμε, να αποκλείσουμε, να ακυρώσουμε.

Η πραγματική ωριμότητα, όμως, βρίσκεται στην αποδοχή. Και να αποδεχτείς σημαίνει πως δεν φοβάσαι να χάσεις κάτι. “Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία”.

Σε μια εποχή που η συζήτηση για την έμφυλη βία και τις ανισότητες έχει βγει δυναμικά στο φως, τι ευθύνη έχει – η μπορεί να έχει – το θέατρο;

Το θέατρο είναι το ποιητικό ισότοπο της καθημερινότητας. Δεν φέρει ευθύνη για αυτήν, όμως έχει τη δύναμη να κάνει παρεμβάσεις και να ασκήσει επιρροή. Μέσα από το θέατρο μπορούμε να βρούμε απαντήσεις και λύσεις, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ευκολότερα και πιο ανώδυνα όσα στη ζωή θα μαθαίναμε με κόστος. Ένα μεγάλο δώρο είναι το θέατρο.