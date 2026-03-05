MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βερόνικα Δαβάκη: Σήμερα όλοι είμαστε κριτές επί παντός επ​ιστητού, έτοιμοι να καταδικάσουμε και να αποκλείσουμε

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη Locandiera, που ανεβαίνει στο θέατρο Τέχνης, η Βερόνικα Δαβάκη παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια αυτή την εβδομάδα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η εντυπωσιακή καλλιτέχνιδα αναφέρθηκε στην εικόνα της σημερινής κοινωνίας ως προς τις ελευθερίες της γυναίκας αλλά και στην ευθύνη που φέρει το θέατρο σ’ αυτήν.

Η Locandiera μιλά για τη γυναικεία αυτοδιάθεση μέσα σε ένα βαθιά πατριαρχικό πλαίσιο. Πόσο πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία σήμερα αντέχει πραγματικά γυναίκες που δεν ζητούν άδεια;

Στις κοινωνίες αρέσουν η ομοιότητα, ο μέσος όρος, η κοινή γραμμή. Λογικό είναι, γιατί έτσι γλιτώνουν τις εκπλήξεις, τα “εκτός προγράμματος”. Αρέσκονται στο να δίνουν άδεια. Σήμερα όλοι μας είμαστε πολύ αυστηροί κριτές, επί παντός επιστητού, είμαστε έτοιμοι να καταδικάσουμε, να αποκλείσουμε, να ακυρώσουμε.

Η πραγματική ωριμότητα, όμως, βρίσκεται στην αποδοχή. Και να αποδεχτείς σημαίνει πως δεν φοβάσαι να χάσεις κάτι. “Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία”.

Σε μια εποχή που η συζήτηση για την έμφυλη βία και τις ανισότητες έχει βγει δυναμικά στο φως, τι ευθύνη έχει – η μπορεί να έχει – το θέατρο;

Το θέατρο είναι το ποιητικό ισότοπο της καθημερινότητας. Δεν φέρει ευθύνη για αυτήν, όμως έχει τη δύναμη να κάνει παρεμβάσεις και να ασκήσει επιρροή. Μέσα από το θέατρο μπορούμε να βρούμε απαντήσεις και λύσεις, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ευκολότερα και πιο ανώδυνα όσα στη ζωή θα μαθαίναμε με κόστος. Ένα μεγάλο δώρο είναι το θέατρο.

Βερόνικα Δαβάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 16 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ σε οικισμό των Διαβατών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Βιβλιοπαρουσίαση για μαθητές δημοτικού σχολείου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ωραιοκάστρου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού σήμερα στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Φρίκη στην Αμαλιάδα: Τσουβάλιασαν κουτάβια και τα πέταξαν μέσα σε λίμνη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Τέμπη – Δίκη για διαχείριση βιντεοληπτικού υλικού: “Όλοι μας υποφέραμε τελικά από την έλλειψη του βίντεο”