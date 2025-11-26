Βέφα Αλεξιάδου: Φαρμακοβιομήχανος ο νέος ιδιοκτήτης της βίλας στη Χαλκιδική

Η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή πριν από σχεδόν ένα χρόνο και η περιουσία που είχε αποκτήσει έγινε γνωστό πως κατέληξε σε συγγενείς της. Το σπίτι που ζούσε στη Χαλκιδική πουλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες έναντι 2.200.000 ευρώ και ο νέος ιδιοκτήτης από το εξωτερικό, με καταγωγή από την Βουλγαρία συγκεκριμένα, θέλει να κάνει τιμητική πλακέτα στη μνήμη της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Katerina», η Ιουλία Κοστόφ, σύζυγος του επιχειρηματία που αγόρασε τη βίλα στη Χαλκιδική, φωτογραφήθηκε μέσα στο ακίνητο που έζησε η Βέφα Αλεξιάδου. Ο Νικολάι Κοστόφ είναι φαρμακοβιομήχανος και θεωρείται ως ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη γειτονική χώρα.

Όπως μεταδόθηκε, οι νέοι ιδιοκτήτες απέκτησαν και ένα μεγάλο μέρος της αυθεντικής επίπλωσης του σπιτιού. Το ζευγάρι που διαμένει μόνιμα στη Σόφια, ενημερώθηκε για την ιστορία της έπαυλης και θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της Βέφας Αλεξιάδου, με μία πλακέτα. Ήδη έχουν ξεκινήσει έργα ανακαίνισης.

Η υπόλοιπη περιουσία της αείμνηστης μαγείρισσας κατέληξε στις δύο εγγονές της. Η Βέφα Αλεξιάδου είχε αποκτήσει 2 καταστήματα, 1 οικόπεδο και το σπίτι της στη Νέα Ερυθραία.

Η Βέφα Αλεξιάδου, άφησε την τελευταία της πνοή στις 25 Νοεμβρίου του 2024, στην Α’ Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. 10 χρόνια μετά τον θάνατο της κόρης της Αλεξίας και 9 μετά τον χαμό της Άντζελας. Του δεύτερου παιδιού της.

Η ζωή της Βέφας Αλεξιάδου ήταν κάτι παραπάνω από έντονη. Με μεγάλες χαρές, αλλά και συμφορές που ήταν αδύνατον να μην τη λυγίσουν. Τα τελευταία της χρόνια έμενε στη Χαλκιδική, απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας και όταν έβλεπε το τέλος να πλησιάζει, είχε πει ότι περίμενε να σμίξει ξανά με τα παιδιά και τον άντρα της, που αγάπησε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, στο ταξίδι της ζωής της.