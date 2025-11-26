MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βέφα Αλεξιάδου: Φαρμακοβιομήχανος ο νέος ιδιοκτήτης της βίλας στη Χαλκιδική

|
THESTIVAL TEAM

Η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή πριν από σχεδόν ένα χρόνο και η περιουσία που είχε αποκτήσει έγινε γνωστό πως κατέληξε σε συγγενείς της. Το σπίτι που ζούσε στη Χαλκιδική πουλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες έναντι 2.200.000 ευρώ και ο νέος ιδιοκτήτης από το εξωτερικό, με καταγωγή από την Βουλγαρία συγκεκριμένα, θέλει να κάνει τιμητική πλακέτα στη μνήμη της.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Katerina», η Ιουλία Κοστόφ, σύζυγος του επιχειρηματία που αγόρασε τη βίλα στη Χαλκιδική, φωτογραφήθηκε μέσα στο ακίνητο που έζησε η Βέφα Αλεξιάδου. Ο Νικολάι Κοστόφ είναι φαρμακοβιομήχανος και θεωρείται ως ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη γειτονική χώρα.

Όπως μεταδόθηκε, οι νέοι ιδιοκτήτες απέκτησαν και ένα μεγάλο μέρος της αυθεντικής επίπλωσης του σπιτιού. Το ζευγάρι που διαμένει μόνιμα στη Σόφια, ενημερώθηκε για την ιστορία της έπαυλης και θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της Βέφας Αλεξιάδου, με μία πλακέτα. Ήδη έχουν ξεκινήσει έργα ανακαίνισης.

Η υπόλοιπη περιουσία της αείμνηστης μαγείρισσας κατέληξε στις δύο εγγονές της. Η Βέφα Αλεξιάδου είχε αποκτήσει 2 καταστήματα, 1 οικόπεδο και το σπίτι της στη Νέα Ερυθραία.

Η Βέφα Αλεξιάδου, άφησε την τελευταία της πνοή στις 25 Νοεμβρίου του 2024, στην Α’ Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. 10 χρόνια μετά τον θάνατο της κόρης της Αλεξίας και 9 μετά τον χαμό της Άντζελας. Του δεύτερου παιδιού της.

Η ζωή της Βέφας Αλεξιάδου ήταν κάτι παραπάνω από έντονη. Με μεγάλες χαρές, αλλά και συμφορές που ήταν αδύνατον να μην τη λυγίσουν. Τα τελευταία της χρόνια έμενε στη Χαλκιδική, απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας και όταν έβλεπε το τέλος να πλησιάζει, είχε πει ότι περίμενε να σμίξει ξανά με τα παιδιά και τον άντρα της, που αγάπησε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, στο ταξίδι της ζωής της.

Βέφα Αλεξιάδου Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Γάζα: Συνομιλίες στην Αίγυπτο για τη δεύτερη φάση εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς

ΚΑΙΡΟΣ 23 ώρες πριν

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει της κακοκαιρίας – Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: Λάθος και το πλήρωσα ακριβά – Αστεία όσα ειπώθηκαν για την έξοδό μου με τη Δανάη Παππά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη Γέφυρα σωτηρίας για μεταφορά βρέφους στο νοσοκομείο – Από Σίνδο στο Ιπποκράτειο σε μόλις 13 λεπτά – Δείτε βίντεο

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 22 ώρες πριν

Μετά τη Shein κα το eBay στο στόχαστρο της Γαλλίας – Ερευνάται για πώληση παράνομων αγαθών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών από αύριο