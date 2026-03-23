MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βασίλης Καρράς: Δώδεκα ακυκλοφόρητα τραγούδια του αξέχαστου καλλιτέχνη είναι πλέον διαθέσιμα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Βασίλης Καρράς είναι πάντα εδώ. Η φωνή του συνεχίζει να ηχεί, τα τραγούδια του παίζουν ακατάπαυστα, και ο ίδιος παραμένει ένα από τα πιο αγαπητά και αυθεντικά πρόσωπα της ελληνικής μουσικής ιστορίας.

Η Minos EMI, A Universal Music Company ανακοινώνει με μεγάλη χαρά την κυκλοφορία ενός δίσκου με 12 ακυκλοφόρητα τραγούδια με τη φωνή του μοναδικού ερμηνευτή που φέρει τον τίτλο «Βασίλης Καρράς Πάντα Εδώ, Τα Ακυκλοφόρητα».

Η εταιρία σεβόμενη την επιθυμία του για την κυκλοφορία αυτών των τραγουδιών, που μάλιστα την επιμέλεια της παραγωγής για τον δίσκο αυτόν την είχε κάνει ο ίδιος μαζί με τον Γιάννη Γκιούρα, την κάνει πράξη με μεγάλη συγκίνηση. Έχοντας πάρει μια πρώτη γεύση με τα τραγούδια «Δε Μετανιώνω», «Η δική μου πατρίδα», και «Καινούργιες μέρες», ο νέος αυτός δίσκος μάς αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ξεχωριστή καλλιτεχνική οντότητα του σπουδαίου ερμηνευτή.

Η αφίσα του album
Ο Βασίλης Καρράς έχε αφήσει ανεξίτηλη τη μουσική σφραγίδα του, και ο δίσκος αυτός έρχεται ως δώρο στους αναρίθμητους θαυμαστές του. Μια υπενθύμιση ότι ένας καλλιτέχνης σαν τον Βασίλη Καρρά θα είναι πάντα εδώ.

Βασίλης Καρράς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Χωρίς ταξί σήμερα η Θεσσαλονίκη – Νέα 24ωρη απεργία από τους ιδιοκτήτες, κατεβαίνουν Αθήνα για διαμαρτυρία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στα Εξάρχεια – Συνελήφθη ο οδηγός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις Μεταφορές: Τι αλλάζει σε αστικές συγκοινωνίες, ταξί, ΚΤΕΟ, πρόστιμα και περιβαλλοντικούς ελέγχους

ΠΑΙΔΕΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για την 25η Μαρτίου με παιδιά παιδικών σταθμών στο Λιμάνι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ο Τσιτσιπάς γνώρισε βαριά ήττα από τον Φις και είπε “αντίο” στο Miami Open

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12 ώρες πριν

Οι Cleaningans μάζεψαν 55.000 λίτρα απορριμμάτων από παράνομη χωματερή στην Αμφίπολη – Βίντεο και φωτο