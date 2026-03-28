Σίσσυ Χρηστίδου: Ακόμα δεν μπορώ να ακούσω φωνητικά μηνύματα ή να δω βίντεο της μαμάς μου

Με αφορμή την εξομολόγηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας του, η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για τη δική της εμπειρία με το πένθος σήμερα το πρωί (28/3/2026) μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Η παρουσιάστρια του Mega, Σίσσυ Χρηστίδου, αποκάλυψε ότι αν και έχουν περάσει χρόνια από τότε που έχασε τη μητέρα της, δεν έχει βρει ακόμα τη δύναμη να ακούσει τα ηχητικά μηνύματα της μητέρας της, δείχνοντας επίσης τη στήριξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Εμένα με συγκίνησε ο Γρηγόρης. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες στιγμές, ρε παιδί μου, όσοι έχουμε χάσει τους γονείς μας, ξέρουμε ότι… όταν έχεις χάσει το γονιό σου, έρχεται αυτή η στιγμή που λες «πω πω, τώρα να μπορούσα να πάρω αυτό το τηλέφωνο, να μπορούσα να μιλήσω μαζί του» και τον καταλαβαίνω απόλυτα. Και θυμάμαι Παύλο μου αυτό που μου είχες πει, αυτό μου θύμισε… πότε συνειδητοποίησες εσύ το χαμό της μαμάς σου, σε μία στιγμή που χρειαζόσουν τη μαμά σου» ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Κοίτα, το πένθος και η απώλεια δεν έρχονται με βάση κάποιο πρωτόκολλο, είναι πότε έχεις την ανάγκη, πότε είσαι ανοιχτός, πότε κατεβαίνουν οι άμυνες, γιατί σε ένα τέτοιο γεγονός ο άνθρωπος συνήθως ανεβάζει φοβερές άμυνες για να ανταπεξέλθει. Επομένως, όταν αυτό αρχίσει και χαλαρώνει… εκεί, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, εκεί ένιωσα την απώλεια και το πένθος. Αλλά αυτό που λέει, και ξέρεις, είναι ένα συναίσθημα που δεν φεύγει ποτέ. Και πολλές φορές αντανακλαστικά κιόλας λειτουργείς» είπε ο Παύλος Σταματόπουλος.

«Αυτό που λέει, «θέλω να ακούσω τη φωνή της», και λέω ρε παιδί μου, εγώ ακόμα δεν έχω βρει τη δύναμη… Έχω φωνητικά μηνύματα της μαμάς μου, έχω βιντεάκια της μαμάς μου… Δεν μπορώ ακόμα να τη δω. Που έχουν περάσει αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, έτσι; Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, δηλαδή πρέπει να είσαι έτοιμος για να πας εκεί» συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.