Προκόπης Αγαθοκλέους: “Δεν με αφορά η επίθεση στην τέχνη – Να θέλουμε να καταργήσουμε την έκφραση του άλλου είναι φασισμός”

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου στο Πρωίαν σε είδον Φώτη Σεργουλόπουλο. Ο ηθοποιός μίλησε εκτενώς για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τους ρόλους του, ξεχωρίζοντας την εμπειρία του ως Άγιος Παΐσιος, αλλά και τη συνολική φιλοσοφία του γύρω από την τέχνη της υποκριτικής.

Όπως εξήγησε, η ταύτιση με έναν χαρακτήρα δεν είναι ποτέ απλή: «Είναι ψυχοφθόρο και ψυχαγωγικό. Είναι ψυχοφθόρο γιατί στην προσπάθειά σου να γνωρίσεις έναν χαρακτήρα πρέπει να δεις και πού αυτός χαίρεται και πού πονάει. Άρα έχεις και τα δικά σου και τα δικά του. Και μετά αυτό είναι ψυχαγωγικό, γιατί άγει την ψυχή. Βγαίνεις λίγο από σένα, γνωρίζεις κάτι άλλο».

Αναφερόμενος στον ρόλο του Αγίου Παϊσίου και στη σχέση του κοινού με την ερμηνεία του, τόνισε:

«Μου έχει συμβεί να μου ζητήσουν ευλογία. Να μου πουν “θέλουμε να σας φιλήσουμε το χέρι γιατί πιστεύουμε ότι έχετε την ευλογία του Αγίου, αλλιώς δεν θα παίζατε τόσο καλά τον ρόλο”». Ο ίδιος όμως έσπευσε να ξεκαθαρίσει: «Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να γίνει σκεύος του Αγίου Παϊσίου. Ο Προκόπης είναι ο ηθοποιός που δούλεψε, μόχθησε, για να αποδώσει όσο καλύτερα γίνεται αυτόν τον ρόλο».

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αρχικά φοβήθηκε την πρόταση: «Το φοβήθηκα, ναι. Όταν μου έγινε η πρόταση το φοβήθηκα. Αυτό που παραμέρισε όλο αυτόν τον φόβο ήταν η αγάπη να ακουμπήσω αυτό το ρόλο. Η τεράστια καλλιτεχνική πρόκληση».

Κλείνοντας, ο Προκόπης Αγαθοκλέους δήλωσε τη θέση του απέναντι στη λογοκρισία: «Δεν με αφορά η επίθεση στην τέχνη. Να θέλουμε να καταργήσουμε την έκφραση του άλλου είναι φασισμός και δεν μ’ αρέσει».