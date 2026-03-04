Πωλίνα για Eurovision: Akylas και ξερό ψωμί, μπορούμε να μιλήσουμε και για πρωτιά

Τον εκπρόσωπό της Ελλάδας στη φετινή Eurovision σχολίασε η Πωλίνα, δηλώνοντας πως στηρίζει τον Ακύλα και πιστεύει ότι μπορεί να φέρει την πρωτιά.

Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 4 Μαρτίου, επισήμανε πως ο κόσμος έχει ένστικτο και χάρηκε πολύ με τον ενθουσιασμό που επικρατεί γύρω από το «Ferto».

Η Πωλίνα είπε χαρακτηριστικά: «Ακύλας και ξερό ψωμί θα πω. “Ferto”. Χάρηκα με ένα νέο παιδί, με αυτόν τον ενθουσιασμό και όλο αυτό το πράγμα το οποίο, με έναν μαγικό τρόπο, το κοινό ενστικτωδώς καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο που για την Ελλαδάρα περιμένουμε να γίνουν τα καλύτερα».

Για το γεγονός πως ο Ακύλας μπορεί να διαφέρει από άλλους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, απάντησε: «Ο ίδιος είναι μια προσωπικότητα. Δεν μπορούμε το 2026 να κατηγοριοποιούμε ή να βάζουμε σε κουτάκια καλλιτέχνες και ανθρώπους. Μπορούμε να μιλήσουμε και για πρωτιά. Γιατί δεν μπορούμε; Είναι η μικρογραφία, ο μικρόκοσμος της κοινωνίας που ζούμε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Πωλίνα έκανε και μία αναφορά στον Δάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 2022, με αφορμή τις εμφανίσεις που πραγματοποιεί όπου ερμηνεύει τα τραγούδια του: «Ο Δάκης δεν είναι μόνο ένας πάρα πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης και λέω “είναι” γιατί για εμάς δεν έφυγε ποτέ. Ένας καταπληκτικός φίλος που έζησα όλα τα χρόνια της δεκαετίας του 1980. Ειδικά τον πρώτο χρόνο ήταν δύσκολο και για εμένα και για τον Κώστα Μπίγαλη ότι δεν ήταν στην παρέα. Αλλά νομίζω ότι από εκεί που είναι χαίρεται για όλα αυτά που ζούμε».

Δείτε το βίντεο