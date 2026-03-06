MENOY

Ο Χρήστος Χολίδης έγινε πατέρας για πρώτη φορά

THESTIVAL TEAM

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη.

Η ευχάριστη είδηση για τη γέννηση του παιδιού τους έγινε γνωστή την Παρασκευή 6 Μαρτίου μέσω ανάρτησης του ιδιωτικού μαιευτηρίου, όπου η σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο τον γιο τους.

Η Κατερίνα Γκιουζέλη γέννησε τη Δευτέρα και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πήρε εξιτήριο.

Όπως αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης του μαιευτηρίου στο Instagram: «Ο δημοφιλής τραγουδιστής Χρήστος Χολίδης και η σύζυγός του, Κατερίνα Γκιουζέλη, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς έφεραν στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το αγοράκι τους γεννήθηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026».

Χρήστος Χολίδης

