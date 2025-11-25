Ναταλί Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: Έχουμε περάσει και τα κάτω μας, τα δύσκολα μας, έχουμε δοκιμαστεί και δεν ήταν όλα βατά

Η Ναταλί Κάκκαβα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας βρέθηκαν καλεσμένοι στο Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά και μίλησαν για την προσωπική τους ζωή και την ζήλια που υπήρχε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αρχή της σχέσης τους.

Ειδικότερα, η Ναταλί Κάκκαβα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είμαστε μαζί 16 χρόνια αλλά δεν μου φαίνεται. Δηλαδή καμιά φορά κοιταζόμαστε και λέω “ρε παιδί μου, πέρασαν τόσα χρόνια;” αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι με τον Γρηγόρη ελάχιστα. Και δεν το λέω για να το πω, ήταν μια καρμική σχέση. Γνωριστήκαμε σε μια στιγμή της ζωής μας που νομίζω ότι και οι δυο είχαμε πολύ ανάγκη να συνυπάρξουμε και να δώσουμε αγάπη σε έναν άλλον άνθρωπο”.

“Έγιναν όλα πολύ γρήγορα, κάναμε τα παιδάκια μας και πραγματικά κάνω τον Σταυρό μου και δεν φοβάμαι να πω πως είναι ευλογία αυτό που νιώθουμε. Γιατί έχουμε περάσει και τα πάνω μας και τα κάτω μας και τα δύσκολα μας, έχουμε δοκιμαστεί. Δεν είναι όλα βατά και εύκολα αλλά είναι πολύ σημαντικό που νιώθω ένα χέρι να με στηρίζει πάντα στα δύσκολα, φαντάζομαι το ίδιο θα ισχύει και για τον Γρηγόρη”.

Όταν ρώτησε η Φαίη Σκορδά για ζήλια στη σχέση του ζευγαριού, δε, η Ναταλί Κάκκαβα αντέδρασε ως εξής στον αέρα της πρωινής εκπομπής του MEGA.

“Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ε Γρηγόρη μου;” τόνισε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια για να διευκρινίσει εν συνεχεία ο σύζυγος της πως αυτό συνέβαινε, κατά βάση, στην αρχή της σχέσης τους.