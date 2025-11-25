MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ναταλί Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: Έχουμε περάσει και τα κάτω μας, τα δύσκολα μας, έχουμε δοκιμαστεί και δεν ήταν όλα βατά

|
THESTIVAL TEAM

Η Ναταλί Κάκκαβα και ο Γρηγόρης Γκουντάρας βρέθηκαν καλεσμένοι στο Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά και μίλησαν για την προσωπική τους ζωή και την ζήλια που υπήρχε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αρχή της σχέσης τους.

Ειδικότερα, η Ναταλί Κάκκαβα σημείωσε χαρακτηριστικά πως “είμαστε μαζί 16 χρόνια αλλά δεν μου φαίνεται. Δηλαδή καμιά φορά κοιταζόμαστε και λέω “ρε παιδί μου, πέρασαν τόσα χρόνια;” αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι με τον Γρηγόρη ελάχιστα. Και δεν το λέω για να το πω, ήταν μια καρμική σχέση. Γνωριστήκαμε σε μια στιγμή της ζωής μας που νομίζω ότι και οι δυο είχαμε πολύ ανάγκη να συνυπάρξουμε και να δώσουμε αγάπη σε έναν άλλον άνθρωπο”.

“Έγιναν όλα πολύ γρήγορα, κάναμε τα παιδάκια μας και πραγματικά κάνω τον Σταυρό μου και δεν φοβάμαι να πω πως είναι ευλογία αυτό που νιώθουμε. Γιατί έχουμε περάσει και τα πάνω μας και τα κάτω μας και τα δύσκολα μας, έχουμε δοκιμαστεί. Δεν είναι όλα βατά και εύκολα αλλά είναι πολύ σημαντικό που νιώθω ένα χέρι να με στηρίζει πάντα στα δύσκολα, φαντάζομαι το ίδιο θα ισχύει και για τον Γρηγόρη”.

Όταν ρώτησε η Φαίη Σκορδά για ζήλια στη σχέση του ζευγαριού, δε, η Ναταλί Κάκκαβα αντέδρασε ως εξής στον αέρα της πρωινής εκπομπής του MEGA.

“Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ε Γρηγόρη μου;” τόνισε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια για να διευκρινίσει εν συνεχεία ο σύζυγος της πως αυτό συνέβαινε, κατά βάση, στην αρχή της σχέσης τους.

Γρηγόρης Γκουντάρας Ναταλί Κάκκαβα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Συνελήφθησαν δύο 14χρονοι για κλοπές δικύκλων στα Μέγαρα – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Βόλος: Σοκάρει η καταγγελία ότι 47χρονος παρενόχλησε μέσα στο σπίτι του φιλοξενούμενη μαθήτρια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κεραμέως: Το ισοζύγιο μετανάστευσης έχει γυρίσει θετικά, περισσότεροι επιστρέφουν στην Ελλάδα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Τσίπρας για Novartis: Δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη, κυνήγησαν εκδικητικά την εισαγγελέα Τουλουπάκη – Τι παραβλέπει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ομάδα της Θεσσαλονίκης κληρώνει κηδεία ως δώρο στην ετήσια εκδήλωσή της

LIFESTYLE 42 λεπτά πριν

Ναταλί Κάκκαβα – Γρηγόρης Γκουντάρας: Έχουμε περάσει και τα κάτω μας, τα δύσκολα μας, έχουμε δοκιμαστεί και δεν ήταν όλα βατά