Μπέσσυ Αργυράκη: Με την κόρη μου είμαστε σε δίαιτα, αυτή έχει χάσει 10 κιλά μέχρι στιγμής, εγώ 7

Το σπίτι της στα νότια προάστια άνοιξε η Μπέσσυ Αργυράκη, υποδεχόμενη το συνεργείο της εκπομπής Happy Day. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στη δημοσιογράφο, Χριστιάνα Κοχλατζή, και με το ιδιαίτερο χιούμορ της αναφέρθηκε στη ζωή και την καριέρα της.

«Έχω χάσει 7 κιλά. Το ελάττωμά μου είναι ότι και στο παρελθόν με ανορθόδοξους τρόπους είχα χάσει κιλά, τα ξαναπήρα μετά, τα ξανάχασα. Και η κόρη μου έχει αυτό το θέμα με τα κιλά, τώρα είναι σε δίαιτα και έχει αρχίσει και χάνει και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχει χάσει 10 προς το παρόν», παραδέχεται η Μπέσσυ Αργυράκη.

«Είμαστε σε μία φάση που παρακολουθούμε τις εξετάσεις μας, πρώτα απ’ όλα για την υγεία μας και έπειτα για την γκαρνταρόμπα μας. Ξέρεις τι ρούχα έχω βρει στη ντουλάπα τώρα που αδυνάτισα, που δεν μου έκαναν;», προσθέτει.

«Η κουζίνα είναι μια πονεμένη ιστορία. Δεν έχω χρόνο να μαγειρέψω, το θεωρώ χαμένο χρόνο να μαγειρεύω εγώ και να είναι χάλια, όταν έχω έναν άντρα κι έναν γιο που μαγειρεύουν τέλεια. Πλέον ο άντρας μου με ρωτάει τι ώρα θα γυρίσω στο σπίτι για να έχει έτοιμο και ζεστό το φαγητό. Το έχουμε ως ιερή στιγμή να μαζευόμαστε όλη η οικογένεια στο τραπέζι, προσπαθούμε να το κάνουμε όσες περισσότερες φορές την εβδομάδα γίνεται», εξομολογείται η Μπέσσυ Αργυράκη.