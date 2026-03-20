Μίλτος Πασχαλίδης για Ακύλα: Το “Ferto” δεν είναι του στυλ μου, δεν είναι κάτι που θα έβαζα να ακούσω

Με αφορμή τη συνέχιση των μουσικών του εμφανίσεων, ο Μίλτος Πασχαλίδης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά, την Παρασκευή, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του MEGA.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε τόσο στη φετινή συμμετοχή του Ακύλα με το “Ferto” στον διαγωνισμό της Eurovision όσο και στην πρόσφατη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα σε συναυλία του.

Ειδικότερα, ο Μίλτος Πασχαλίδης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “έχω ακούσει το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στην Eurovision, δεν είναι του στυλ μου. Δεν είναι κάτι που θα έβαζα να ακούσω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ αλήθεια από το παιδί που το τραγουδάει”.

“Τις προάλλες βρέθηκε ο Άλέξης Τσίπρας σε εμφάνιση μου και του αφιέρωσα το φινάλε της συναυλίας. Θα μου επιτρέψετε να μη σας πω τι εννοώ όταν λέω τη στάση που κράτησε όταν χάσαμε τον Θάνο (σ.σ. Μικρούτσικο)”.

“Ήταν πάντως αξιοπρεπέστατη και συγκινητική η στάση του, την εκτίμησα πάρα πολύ. Έχουμε μια καλή σχέση με τον κ. Τσίπρα και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε με τη σύζυγο του και τραγουδήσαμε παρέα” συμπλήρωσε, επίσης, ο Μίλτος Πασχαλίδης στην κάμερα της καθημερινής εκπομπής της Φαίης Σκορδά στο Μεγάλο Κανάλι.