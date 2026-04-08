Μαρίνα Καλογήρου: Ήρθα αντιμέτωπη επαγγελματικά με οικονομική απάτη, προσβλήθηκα, θύμωσα

Για την απάτη που βίωσε επαγγελματικά μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρίνα Καλογήρου, η οποία βρέθηκε το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4) στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και εξήγησε πώς λύθηκε χωρίς τελικά να κάνει τίποτα.

«Πήγαν να μου κάνουν απάτη, σε μια οικονομική συμφωνία. Οπότε, βρέθηκα αντιμέτωπη με αυτό. Ήταν μια κανονική επαγγελματική συμφωνία. Θύμωσα πάρα πολύ και προσβλήθηκα πάρα πολύ, γιατί είπα “σε μένα;”. Είπα ότι θα τον εκδικηθώ και όλες αυτές τις μικρότητες που μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος. Αλλά μετά είπα “και τι έγινε;”. Έχασα χρήματα, αλλά δεν έκανα τίποτα τελικά. Με το που είπα ότι το αφήνω, τρεις μέρες μετά είχα ένα τηλέφωνο όλο ενοχή, μου ζήτησαν συγγνώμη», ανέφερε η ηθοποιός.

Για την προσωπική της ζωή, η Μαρίνα Καλογήρου δήλωσε: «Έχω σχέση, έχω έναν σύντροφο» και επισήμανε πως δεν ξέρει πώς να κάνει σχέσεις γιατί την δυσκολεύουν: «Οι δυσκολεμένοι συνήθως βρίσκουν ο ένας τον άλλον. Έτσι γίνεται, σε εμένα. Πολύ πληγή, πολλή ανασφάλεια. Δεν τον αφήνω αυτόν, θα το πάω μέχρι θανάτου. Δεν είναι πολύ αρχή της σχέσης. Δεν έχει τελειώσει ο έρωτας», συνέχισε.

Η ηθοποιός, στη συνέχεια, ανέφερε πως δεν προέρχεται από θρησκευόμενη οικογένεια, όμως πιστεύει βαθιά: «Η πίστη μου στον Θεό είναι το πρώτο πράγματα στη ζωή μου. Δεν μεγάλωσα σε θρησκευόμενη οικογένεια. Το αντίθετο, είναι αρνητικοί κιόλας οι γονείς μου. Η σχέση μου με την πίστη είναι πιο ψυχική και καρδιακή. Δεν ξέρω να πω πράγματα ούτε να απαντήσω σε ερωτήσεις που αφορούν συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρω να περιγράψω κάπως αυτό που συμβαίνει και αισθάνομαι μέσα μου».

Έπειτα, η Μαρίνα Καλογήρου δήλωσε πως μέσα από την πίστη έχει βιώσει πολλά θαύματα.