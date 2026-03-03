Μαρία Δεληθανάση: Εξώδικο στον Κώστα Δόξα για τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα

Η Μαρία Δεληθανάση και ο Κώστας Δόξας δίνουν εκ νέου ραντεβού στα δικαστήρια, με τη διαμάχη τους να οξύνεται συνεχώς.

Μετά την καταδίκη του τραγουδιστή για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, οι τόνοι δεν έχουν πέσει. Ο καλλιτέχνης φέρεται να δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σεβαστεί την κρίση των δικαστών, ενώ η καταγγέλλουσα υποστηρίζει πως μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει ούτε μία συγγνώμη από εκείνον.

Το πρωί της Τρίτης (03-03-2026), η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή «Happy Day» ότι η Μαρία Δεληθανάση έστειλε εξώδικο στον πρώην σύζυγό της, με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε στον Γιώργο Λιάγκα. Στην εμφάνιση αυτή, ο Κώστας Δόξας προσπάθησε να δείξει ένα βίντεο από το κινητό του, ισχυριζόμενος ότι έδειχνε την κόρη του σε τιμωρία από τη μητέρα της για περίπου 7 ώρες, κλαίγοντας και ουρλιάζοντας.

Η παρουσιάστρια του «Happy Day» αποκάλυψε ότι σε επικοινωνία που είχε ο δημοσιογράφος της εκπομπής της, Αντώνης Διαμαντάκης με τη Μαρία Δεληθανάση, εκείνη του μετέφερε την πρόθεσή της να μην ξαναβγεί σε καμία τηλεοπτική εκπομπή, καθώς ό,τι έχει να πει, θα το πει στις δικαστικές αίθουσες. Ακόμα ο λόγος που βγήκε αρχικά να μιλήσει στη Σίσσυ Χρηστίδου, είναι γιατί ένιωσε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα.

Επιπλέον, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε ότι η Μαρία Δεληθανάση έχει προχωρήσει ήδη σε εξώδικη δήλωση κατά του Κώστα Δόξα και προτίθεται να κάνει και ασφαλιστικά σε βάρος του προκειμένου να περιορίσει την οποιαδήποτε δημόσια αναφορά έχει να κάνει με την κόρη τους, Σοφία.