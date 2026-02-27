Κώστας Δόξας: Αν ποτέ κάποιος άντρας στο ενδοοικογενειακό του περιβάλλον φάει ξύλο, να το δηλώνει

Επιστρέφοντας από τη Θεσσαλονίκη και μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης, ο Κώστας Δόξας μίλησε στην κάμερα του Buongiorno, επιλέγοντας σύντομες αλλά ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις.

«Χθες συγκεκριμένα ήμουνα με την κόρη μου. Προχθές έγιναν τα δικαστήρια», ανέφερε αρχικά. «Να προσέχουμε τους συντρόφους που επιλέγουμε και αν ποτέ κάποιος στο ενδοοικογενειακό του περιβάλλον, άντρας, φάει ξύλο, να το δηλώνει. Ευχαριστώ».

Ο Κώστας Δόξας επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη έφεση, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ. Ενώ στην ερώτηση αν δεν αισθάνεται δικαιωμένος από την απόφαση απάντησε: «Προφανώς».

Τέλος, για την ανακοίνωση της παραγωγής του Just the 2 of Us (J2US) ότι δεν θα συνεχίσει στο παιχνίδι, σχολίασε: «Τι να πω; Δεν είναι δική μου ανακοίνωση».