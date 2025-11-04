MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο με το ροζ μπαλόνι – “Αυτό θα μείνει εδώ για πολύ καιρό”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Γιαννουσάκης, ο γιος της Αλέκας Κανελλίδου βρέθηκε καλεσμένος στο πάνελ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου με αφορμή την διασκευή του γνωστού τραγουδιού «Ροζ».

Μπαίνοντας στο πλατό, ο τραγουδιστής έκανε μια ιδιαίτερη έκπληξη στην Κατερίνα Καινούργιου, ένα μεγάλο ροζ μπαλόνι με την παρουσιάστρια αφού χάρηκε ιδιαίτερα, στη συνέχεια να εξομολογείται πως αυτό είναι το αγαπημένο της χρώμα.

«Το πιο ωραίο δώρο είναι αυτό» σχολίασε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια, με τον Γιάννη Γιαννουσάκη να αναφέρει από την πλευρά του: «Ποντάρω στο ροζ».

«Μπορεί και… σε ευχαριστώ. Αυτό θα μείνει εδώ για πολύ καιρό», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου, μια δήλωση όλο νόημα, σχετικά με την εγκυμοσύνη της.

Δείτε το βίντεο

Υπενθυμίζεται πως η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την εγκυμοσύνη της.

Κατερίνα Καινούργιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα κάγκελα οι δασεργάτες με εγκύκλιο που βάζει μεγάλες βιομηχανίες ξύλου στη διαχείριση των δασών

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Η Κατερίνα Καινούργιου για το θαύμα που έζησε: “Το λέω και ανατριχιάζω, θα μιλήσω γι’ αυτό σε λίγο καιρό”

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ζελένσκι: Μέχρι το τέλος του έτους θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή πυραύλων Flamingo και Ruta – Παραμένει υπό πίεση το Ποκρόβσκ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος και σήμερα στην 29η Επαρχιακή Οδό

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 30χρονος που απείλησε να σκοτώσει του γονείς του με ψαροντούφεκο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά σε Σέρρες, Ημαθία, Πέλλα – Ανήλικος με χασίς, κροτίδες και σιδερογροθιά μεταξύ των συλληφθέντων – Δείτε φωτο