Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο με το ροζ μπαλόνι – “Αυτό θα μείνει εδώ για πολύ καιρό”

Ο Γιάννης Γιαννουσάκης, ο γιος της Αλέκας Κανελλίδου βρέθηκε καλεσμένος στο πάνελ της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου με αφορμή την διασκευή του γνωστού τραγουδιού «Ροζ».

Μπαίνοντας στο πλατό, ο τραγουδιστής έκανε μια ιδιαίτερη έκπληξη στην Κατερίνα Καινούργιου, ένα μεγάλο ροζ μπαλόνι με την παρουσιάστρια αφού χάρηκε ιδιαίτερα, στη συνέχεια να εξομολογείται πως αυτό είναι το αγαπημένο της χρώμα.

«Το πιο ωραίο δώρο είναι αυτό» σχολίασε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια, με τον Γιάννη Γιαννουσάκη να αναφέρει από την πλευρά του: «Ποντάρω στο ροζ».

«Μπορεί και… σε ευχαριστώ. Αυτό θα μείνει εδώ για πολύ καιρό», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου, μια δήλωση όλο νόημα, σχετικά με την εγκυμοσύνη της.

Υπενθυμίζεται πως η Κατερίνα Καινούργιου δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την εγκυμοσύνη της.