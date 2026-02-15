MENOY

LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή: Για τη συνθήκη της Eurovision 2026 θα είναι πάρα πολύ καλός ο Ακύλας

|
THESTIVAL TEAM

Για το J2US αλλά και για τη Eurovision μίλησε η Καίτη Γαρμπή σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Ήμουν αγχωμένη στην αρχή, αλλά τώρα κυλάνε όλα πολύ όμορφα», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Είπα αμέσως το ναι στον Νίκο Κοκλώνη, είναι φίλος, το J2US το αγαπάμε όλοι. Σίγουρα μου λείπει η Δέσποινα Βανδή, ήμασταν μαζί δύο χρόνια», συνέχισε.

Για τη Eurovision, η Καίτη Γαρμπή απάντησε: «Έχει ωραίες φωνές, αλλά για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός ο Ακύλας. Το θέμα είναι να μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι».

Καίτη Γαρμπή

