Ιωάννα Μαλέσκου: Με είχαν ενοχλήσει οι φήμες που με ήθελαν ζευγάρι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

Η Ιωάννα Μαλέσκου έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, καθώς παρευρέθηκε σε κοσμική εκδήλωση το Σαββατοκύριακο.

Η παρουσιάστρια του ΟΡΕΝ ρωτήθηκε για δημοσιεύματα που στο παρελθόν την είχαν ενοχλήσει, και η ίδια παραδέχθηκε ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν οι φήμες περί σχέσης της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

«Ένα σούσουρο με είχε ενοχλήσει, που είχε να κάνει με εμένα και τον Λάμπρο, ότι κάτι άλλο πέρα από της επαγγελματικής μας σχέσης υπάρχει», ανέφερε η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Δεν θα ‘θελα να το σχολιάσω περισσότερο. Δεν με προσβάλλει κάτι, το οποίο δεν έχει υπόσταση», πρόσθεσε και έκλεισε τις δηλώσεις της η παρουσιάστρια.