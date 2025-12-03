Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Υπάρχουν και μοντέλα που έχουν πάρει πάρα πολλές ευκαιρίες

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν καλεσμένη στο Breakfast@Star. Το μοντέλο και παρουσιάστρια βρέθηκε στο πλατό για να μιλήσει για τα επόμενα επεισόδια του GNTM, καθώς και τη μία επιπλέον ημέρα του ριάλιτι μόδας στο πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού.

«Ετοιμάζομαι για τα Χριστούγεννα, βλέπετε έβαλα τα κόκκινά μου… Θα το μοιράσουμε ανάμεσα στις οικογένειές μας, λίγο του Γιάννη, λίγο τη δική μου. Θα φύγουμε Βόλο με τον Γιάννη και μετά Πάτρα για την οικογένεια τη δική μου. Είναι από παλιά που τα μοιράζαμε έτσι, δεν το έχουμε αλλάξει αυτό. Είναι η στάνταρ διαδικασία. Κανένας δεν έχει παράπονο. Είναι ωραίο έτσι, στο σπιτάκι, με φαγητάκι, κουτσομπολιό και τους φίλους και τη γιαγιά», είπε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Από σήμερα, το GNTM θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. «Δύο φορές την εβδομάδα πια το GNTM… Το ξέρουμε, συνέβη, έγινε, ηρεμήστε. Σήμερα έχουμε μια καταπληκτική φωτογράφηση, τα παιδιά θα κάνουν surf, θα φωτογραφηθούν μέσα και έξω από τη θάλασσα. Υπάρχει δυσκολία και γι’ αυτό στη δουλειά μας πρέπει να μαθαίνουμε διάφορα πράγματα και να είμαστε ευέλικτοι», τόνισε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Όσο προχωράμε και πλησιάζουμε στον τελικό, τα πράγματα γίνονται πιο πιεστικά. Κάποια παιδιά δεν μένουν συγκεντρωμένα, γιατί έχουν δεθεί μεταξύ τους, και πρέπει λίγο να ξυπνήσουν. Υπάρχουν και μοντέλα που έχουν πάρει πάρα πολλές ευκαιρίες, από ένα σημείο και μετά πρέπει να γίνει το wake-up call. Είμαι κοντά στα παιδιά με διαφορετικό τρόπο φέτος. Μιλάμε πολύ, one-on-one, μοιράζομαι την εμπειρία μου. Είναι ωραίο να έχεις αυτοπεποίθηση, αλλά πάντα λέω να προσέχουν την κόκκινη γραμμή, γιατί όταν εγκλωβιστείς στην εικόνα σου δεν λειτουργεί πουθενά.

Έχω βρει πολλά παιδιά με δυνατότητες, που διψάνε να δουλέψουν. Δεν θέλω “επόμενη Ηλιάνα”, θέλω κάποιος να γίνει καλύτερος από εμένα. Όποτε θέλετε να ξανάρθω, περνάω τέλεια εδώ· με καλοδέχεστε πάντα με πολλή αγάπη και σας ευχαριστώ», κατέληξε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.