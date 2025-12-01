MENOY

Η Χριστίνα Kολέτσα υποδέχτηκε τον Δεκέμβριο με… μαγιό στην παραλία

THESTIVAL TEAM

Στην παραλία υποδέχτηκε τον Δεκέμβριο η Χριστίνα Κολέτσα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρότι η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει αρχίσει, η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε φορώντας το μπικίνι της και στη συνέχεια μοιράστηκε εικόνες από την εξόρμησή της στη θάλασσα με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram.

«Το μέρος που μου δίνει χαρά», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες που ανάρτησε.

