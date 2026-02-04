MENOY

LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: Η ελληνική τηλεόραση είναι ψευτοχαρούμενη, βλέπεις εκπομπές και όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ήταν ο Γιάννης Μπέζος για μια εφ όλης της ύλης συζήτηση. Ένα μικρό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα στο Happy Day.

«Η αυτοκριτική και η ενδοσκόπηση με έκαναν μοναχικό και δεν το μετάνιωσα καθόλου», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

Ο Γιάννης Μπέζος είπε στη συνέχεια: «Και η μπούρδα έχει την ουσία της, αρκεί να λειτουργεί ως εξαίρεση και όχι ως κανόνας. Η ελληνική τηλεόραση είναι ψευτοχαρούμενη. Βλέπεις εκπομπές και όλοι είναι χαρούμενοι χωρίς λόγο.

Ο γάμος είναι μια κοινωνική σύμβαση. Όταν δύο άνθρωποι μένουν σε ένα σπίτι θέλει τεχνική, πού υποχωρείς, πού επιμένεις και πού κάνεις πίσω να ακούσεις».

