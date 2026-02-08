MENOY

LIFESTYLE

Γέννησε η Άννα Κορακάκη – Οι πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη της

|
THESTIVAL TEAM

Η Άννα Κορακάκη έγινε μητέρα για πρώτη φορά στο τέλος του Ιανουαρίου 2026 και λίγες ημέρες αργότερα μοιράστηκε δημόσια τη χαρά της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της νεογέννητης κόρης της.

Η κορυφαία πρωταθλήτρια της σκοποβολής και χρυσή Ολυμπιονίκης ανακοίνωσε την Κυριακή (08.02.2026) ότι το μωρό της ήρθε στον κόσμο το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της, Γιάννη Χαλκιαδάκη. Όπως ανέφερε, η ζωή της έχει πλέον αλλάξει ολοκληρωτικά.

«31/1/26

Γεννήθηκε η αγάπη αυτή, που ξεπερνάει τις λέξεις – όλες τις λέξεις. Και είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσει και ν’ ανατρέψει και τα πάντα, στο πάντα μας… Ό,τι νομίζαμε πως ξέραμε, νιώθαμε, υπολογίζαμε, πράτταμε. Η κόρη μας.

Απέραντη ευγνωμοσύνη κι ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου γυναικολόγο και μαιευτήρα Στέλλα Χουσμεκιάρη, καθώς και στη μαία μου, Σερβία Ελένη, για μια υπέροχη εμπειρία φυσιολογικού τοκετού που θα μείνει ανεξίτηλη ως την πιο γλυκιά ανάμνηση και ό,τι ωραιότερο και σπουδαιότερο έχω καταφέρει…
Πέρα από τη μεγάλη αγωνία που δε σ’ εγκαταλείπει μέχρι εκείνη την πρώτη αγκαλιά – καθ’ όλη την αναμονή και την προσμονή για τον ερχομό της – υποδεχτήκαμε τη μικρή μας σε ένα κλίμα γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, ηρεμία, χιούμορ, γέλια και μιας ξεχωριστής μορφής γαλήνη· έτσι ακριβώς όπως ευχόμαστε να ’ναι κι η ζωή της.

Καλώς μας ήρθες, ζωή μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Κορακάκη.

Άννα Κορακάκη

