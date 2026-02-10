MENOY

Ευρυδίκη για Μπομπ Κατσιώνη: Ονειρευόμουν να έρθει ο πρίγκιπας πάνω στο λευκό άλογο και ήρθε

THESTIVAL TEAM

Την πρώτη τους κοινή τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησαν η Ευρυδίκη και ο Μπομπ Κατσιώνης. Μιλώντας για τη σχέση τους, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως για εκείνη ο μουσικός είναι «ο πρίγκιπας πάνω στο λευκό άλογο», ενώ παραδέχτηκε ότι στην αρχή η διαφορά ηλικίας μεταξύ τους την έκανε να αισθάνεται διστακτική.

«Ονειρευόμουν να έρθει ο πρίγκιπας πάνω στο λευκό άλογο και με μακριά μαλλιά κιόλας και ήρθε. Ένιωθα ότι χρειαζόμουν περισσότερο χρόνο, ήταν και η διαφορά στην ηλικία που με κράταγε λίγο πίσω», λέει η Ευρυδίκη στο τρέιλερ της εκπομπής «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ», που θα προβληθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Περιγράφοντας την πρώτη επίσκεψή της στο σπίτι του Μπομπ Κατσιώνη, η τραγουδίστρια εξήγησε τι ήταν αυτό που την κέρδισε στη συμπεριφορά του: «Βρεθήκαμε, με υποδέχτηκε στον χώρο του και αυτό που κέρδισε από την πρώτη στιγμή, ήταν που άνοιξε την πόρτα και έκανε υπόκλιση».

Από την πλευρά του, ο Μπομπ Κατσιώνης ανέτρεξε στην περίοδο που αποφάσισαν να μείνουν στο ίδιο σπίτι, λέγοντας: «Την είχα “μελετήσει” και είπα πως αποκλείεται να βγω λάθος. Ήμουν πάντα εργένης, τα κλειδιά του σπιτιού μου δεν τα είχα δώσει ποτέ και ξαφνικά βρέθηκα να ζω σε ένα σπίτι με ένα παιδί μέσα».

Δείτε το βίντεο:

Ευριδίκη

