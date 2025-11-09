Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου ο παλαιοημερολογίτης με την κοκαΐνη – “Πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι 150 ευρώ”

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δράση του 40χρονου ρασοφόρου που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνης και φαίνεται να χρησιμοποιούσε προσχήματα για να αποσπά χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες, ακόμη και από γνωστά πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο «πατέρας Π» επικοινωνούσε με γυναίκες υποστηρίζοντας πως βρίσκεται σε απόγνωση, προφασιζόμενος ότι «πεθαίνει η μητέρα του» και ότι χρειάζεται άμεσα ένα μικρό ποσό για να «φέρει γιατρό». Με αυτόν τον τρόπο, ζητούσε 100 ή 150 ευρώ, υποσχόμενος ότι «θα τα επιστρέψει το συντομότερο».

Ανάμεσα στα άτομα που εξαπατήθηκαν βρίσκεται και η πρώην πρωταθλήτρια του επί κοντώ και νυν αντιπεριφερειάρχης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, Έρρικα Πρεζεράκου. Όπως προκύπτει από τα μηνύματα που αντάλλαξαν, ο ρασοφόρος την προσέγγισε μέσα από γνωριμία και της έστειλε απελπισμένα μηνύματα:

«Έρρικα καλησπέρα, συγγνώμη για την ώρα, πεθαίνει η μητέρα μου, σε παρακαλώ χρειάζομαι 150 ευρώ να φέρω γιατρό, σε παρακαλώ εξυπηρέτησέ με, θα στα επιστρέψω – πατέρας (…)».

Στη συνέχεια επανερχόταν με διαδοχικά μηνύματα:«Σε παρακαλώ, 125… Γιατί μου κρατά; Πες μου να πάω. Όταν το κάνεις, πες μου να πάρω το γιατρό σε παρακαλώ… Οκ, πήρα να έρθει ο γιατρός, να πάω να τα πάρω, εντάξει».

Η Έρρικα Πρεζεράκου, πιστεύοντας ότι πράγματι πρόκειται για επείγουσα κατάσταση, απάντησε: «Οκ, πάω γραφείο να το κάνω».

Η αντιπεριφερειάρχης αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης σήμερα, όταν ενημερώθηκε πως ο ιερέας εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών.

