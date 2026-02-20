Έλλη Τρίγγου: Έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να πιστέψει κάτι που είναι εμφανώς ψέματα

Καλεσμένη στο πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ βρέθηκε την Παρασκευή η Έλλη Τρίγγου, όπου συνομίλησε με την Τζένη Μελιτά και τον Φώτης Σεργουλόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ηθοποιός μίλησε για τη δική της σχέση με την πίστη, τονίζοντας παράλληλα πως βρίσκει μεγαλύτερη δύναμη στις ανθρώπινες ικανότητες και στην προσωπική προσπάθεια.



Πιο συγκεκριμένα, η Έλλη Τρίγγου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “δεν με έχει πείσει κάποιος για κάτι εξωπραγματικό, όμως έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να πιστέψει κάτι που είναι εμφανώς ψέματα. Ναι, μου ‘χει συμβεί. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη του κόσμου, γενικότερα, να πιστέψει το οτιδήποτε”.

“Εγώ πιστεύω στις θετικές δηλώσεις. Δηλαδή μ’ αρέσει να σκέφτομαι ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα φωτεινά, με αισιοδοξία, προς το καλό και έτσι τα οδηγούμε με έναν τρόπο. Γιατί όταν είσαι συνέχεια ποτισμένος με αρνητικά πράγματα, κάπως τα καλείς. Το πιστεύω αυτό”.

“Αυτό όμως είναι άλλο από το εναποθέτεις τις ελπίδες του εαυτού σου και τις ύπαρξης σου σε κάτι έξω από σένα. Σε κάτι που… θα έρθει και θα σε πάρει και θα σε σώσει και θα σε φτιάξει. Μια χαρά είναι το σύμπαν, πιστεύω και σ’ αυτό, αλλά κυρίως πιστεύω στο ότι όλα εξαρτώνται από εμάς. Εμείς τα δημιουργούμε κυρίως” πρόσθεσε, ακόμα, η Έλλη Τρίγγου στην ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ.