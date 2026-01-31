Έλενα Χριστοπούλου: Πλέον δε θέλω να μπλέκω τη φιλία με τη δουλειά

Την καρδιά της άνοιξε η Έλενα Χριστοπούλου στη νέα εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου «Σαββατοκύριακο παρέα».

Η γνωστή μάνατζερ που φέτος παρουσιάζει το Real View μίλησε στη Μαρία Αντωνά για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς, αλλά και την απόφαση που έχει πάρει πλέον να μην μπλέκει τις φιλικές της σχέσεις με τη δουλειά.

«Μήνυμα δεν έχω στείλει σε κανέναν ποτέ για κάποιο σχόλιο και η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει πολύ πιο δύσκολα. Δεν έχω σηκώσει ούτε το τηλέφωνό μου. Και επειδή έχω περάσει μέσα μου ένα πένθος το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα πια – όχι ότι δε με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος – αλλά δε το παίρνω μέσα μου.

Μεγαλώνω και μαθαίνω όπως όλοι. Έχω πάθει κι άλλες φορές και δεν έχω μάθει. Η φιλία έχει να κάνει με τους ανθρώπους πάρα πολύ. Οι γυναίκες, πολλές φορές έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό, είτε φαίνεται είτε όχι, θέλουμε να τα πηγαίνουμε καλύτερα από άλλες γυναίκες και να προσποιούμαστε με τη χαρά τους. Εμένα η φιλοσοφία μου είναι ότι θέλω να τα πηγαίνουν οι άνθρωποι καλά, ανεξάρτητα αν είναι άντρες ή γυναίκες…Πλέον δε θέλω να μπλέκω τη φιλία με τη δουλειά και αυτό για μένα είναι ένα μεγάλο μάθημα» είπε η Έλενα Χριστοπούλου.

«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι όλα είναι δεδομένα, στη δυσκολία ότι τα έχουν κάνει όλα μόνοι τους. Αν γίνει κάτι και χαθούν όλα, δίπλα μου θα είναι ο σύντροφός μου και οι φίλοι μου που έχουν αποδείξει ότι είναι πολύ δίπλα μου» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Τέλος, η Έλενα Χριστοπούλου σχολίασε για την Κατερίνα Καραβάτου προχωρώντας και σε μια προσωπική εξομολόγηση: «Με την Κατερίνα ενώ έχει τόσα πολλά ταλέντα, τέτοια παιδία, και τέτοιο τηλεοπτικό σθένος, είναι ταπεινή. Εμένα αυτό με συγκινεί πολύ σε εκείνη. Έχω κλάψει πάρα πολύ, σε βαθμό που δε φαντάζεται κανένας. Αλλά, εκεί που κλαίω, εκεί δαγκώνω τα δόντια μου και λέω “πάμε παρακάτω”».