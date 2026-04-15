Έγκυος η Λίλα Μπακλέση – Η ανακοίνωση στο Instagram και το τρυφερό βίντεο

Instagram/baklesi_lila
THESTIVAL TEAM

Μία πολύ ευχάριστη είδηση μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, την Τετάρτη 15 Απριλίου, η Λίλα Μπακλέση. Η αγαπημένη ηθοποιός αποκάλυψε πως είναι έγκυος, κάνοντας μία ανάρτηση στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Λίλα Μπακλέση είχε γίνει ευρέως γνωστή, μέσα από το σίριαλ του ANT1 «Ταμάμ», το οποίο είχε κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2014, και είχε ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2017.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της

Στη δημοσίευσή της στον λογαριασμό της στο Instagram, η Λίλα Μπακλέση δημοσίευσε ένα βίντεό της. Σε αυτό, την βλέπουμε να ποζάρει μπροστά από έναν καθρέφτη και να χαμογελάει, ενώ αγγίζει τρυφερά την φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Η αγαπημένη καλλιτέχνις και μέλλουσα μητέρα, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βίντεο για το πόσο έφαγα το Πάσχα. Αλλά δεν είναι».

