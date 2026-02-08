Χρήστος Μενιδιάτης για Γιώργο Μαζωνάκη: “Δεν πείραξε ποτέ κανέναν, τον έχω πολύ ψηλά”

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Νίκου Γρίτση ήταν το βράδυ του Σαββάτου ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι φίλος μου. Έχουμε μιλήσει. Εννοείται ότι σαν άνθρωπο του χώρου και σαν τραγουδιστή τον έχω πολύ ψηλά, και για τις επιλογές, και το ύφος και τα τραγούδια του», είπε αρχικά ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Και για τη στάση ζωής του. Στη στάση ζωής εμένα μου αρέσει η συνέπεια. Ο Γιώργος από τότε που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα, είναι αυτό. Δεν ενόχλησε κανέναν. Αν κάτι έκανε κακό, ήταν ίσως μόνο στον εαυτό του. Δε μπορείς να πεις όμως ότι ενόχλησε κάποιον άνθρωπο.

Μας αρέσει να βρίσκουμε ίντριγκες και ιστορίες. Ειδικά στον χώρο μας που υπάρχει μια λάμψη και νομίζουν όλοι ότι μας τρέχουν τα χρήματα από τις τσέπες μας. Ότι όλοι παίρνουμε ναρκωτικά, ότι όλοι είμαστε ανήθικοι, ασυνεπείς, όλα τα κακά. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι άδικο».