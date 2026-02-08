MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Χρήστος Μενιδιάτης για Γιώργο Μαζωνάκη: “Δεν πείραξε ποτέ κανέναν, τον έχω πολύ ψηλά”

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Νίκου Γρίτση ήταν το βράδυ του Σαββάτου ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Ο γνωστός τραγουδιστής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι φίλος μου. Έχουμε μιλήσει. Εννοείται ότι σαν άνθρωπο του χώρου και σαν τραγουδιστή τον έχω πολύ ψηλά, και για τις επιλογές, και το ύφος και τα τραγούδια του», είπε αρχικά ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Και για τη στάση ζωής του. Στη στάση ζωής εμένα μου αρέσει η συνέπεια. Ο Γιώργος από τότε που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα, είναι αυτό. Δεν ενόχλησε κανέναν. Αν κάτι έκανε κακό, ήταν ίσως μόνο στον εαυτό του. Δε μπορείς να πεις όμως ότι ενόχλησε κάποιον άνθρωπο.

Μας αρέσει να βρίσκουμε ίντριγκες και ιστορίες. Ειδικά στον χώρο μας που υπάρχει μια λάμψη και νομίζουν όλοι ότι μας τρέχουν τα χρήματα από τις τσέπες μας. Ότι όλοι παίρνουμε ναρκωτικά, ότι όλοι είμαστε ανήθικοι, ασυνεπείς, όλα τα κακά. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι άδικο».

Χρήστος Μενιδιάτης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Από 9 σε 10 μήνες τουριστικής δραστηριότητας – Από ποιες περιοχές έρχονται οι τουρίστες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Υπόθεση κατασκοπείας: Στο μικροσκόπιο τα κινητά του σμηνάρχου και ο Κινέζος “χειριστής” – Έρευνα για άλλους δύο στρατιωτικούς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Άσχημη πτώση για 41χρονη που αγωνιζόταν με κομμένο αχίλλειο, ούρλιαζε από τον πόνο – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Αόρατες ντουζιέρες: Τι είναι και γιατί αλλάζουν όλη την φιλοσοφία του μπάνιου σας

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Καινούργιου: Στην Αίγινα για προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Νίκος Κοκλώνης για Κατερίνα Καινούργιου: Είχα πει να μην πω τίποτα, αλλά εδώ που ήρθα ας μιλήσω