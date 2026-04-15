Ανθή Βούλγαρη: Θα ήθελα κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το έθιμο που σουβλίζουν τα αρνάκια

Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος βρέθηκαν και πάλι μαζί στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» μετά τις διακοπές του Πάσχα. Η παρουσιάστρια του έδωσε ένα μικρό δωράκι για τη βαρυστομαχιά και αναφέρθηκε στο έθιμο με το σούβλισμα του οβελία. Τόνισε πως κάποια στιγμή θα ήθελε να σταματήσει να συμβαίνει αυτό.

Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε ότι το φετινό Πάσχα έφαγε ντομάτες, αγγούρια και πατάτες τηγανιτές. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος από την άλλη, δεν αντιστάθηκε στο αρνάκι.

«Θα ήθελα κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το έθιμο που σουβλίζουν τα αρνάκια. Εγώ έφαγα ντοματούλα, αγγουράκι και πατατούλες τηγανιτές. Μέχρι εκεί. Δεν μπορώ», ανέφερε η Ανθή Βούλγαρη.

«Εγώ το Πάσχα τέτοιο ψήσιμο αρνιού δεν έχω δει. Θα πάει χαμένο. Ήταν νόστιμο», απάντησε από τη μεριά του ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Προ ημερών, η Ανθή Βούλγαρη πήρε θέση στην κριτική ορισμένων για τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Κατερίνα Καινούργιου μετά τη γέννηση του παιδιού της. «Η κάθε γυναίκα, ειδικά τις πρώτες μέρες που είναι λεχώνα και η ψυχολογία είναι περίεργη, επιλέγει να δημοσιεύσει φωτογραφίες, όπως θέλει αυτή» είχε πει μεταξύ άλλων.

Ανθή Βούλγαρη

