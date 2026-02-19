MENOY

LIFESTYLE

Ανδρέας Λοβέρδος για Eurovision: Δεν αντέχω ούτε τον ήχο, ούτε την οπτική της πλευρά

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Ανδρέας Λοβέρδος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Πρωινού και τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, όπως είδαμε την Τετάρτη στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός πολιτικός μίλησε τόσο για την ιδιαίτερη αγάπη που ΄χει στη μουσική όσο και για τον θεσμό της Eurovision.

Ειδικότερα, ο Ανδρέας Λοβέρδος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “η μουσική είναι το πιο ωραίο πράγμα απ’ όλα, πραγματικά δηλαδή. Η πολιτική είναι κάτι άλλο, είναι για όσους έχουμε το μικρόβιο. Εγώ αυτό το μικρόβιο το ‘χω από μικρό παιδί και δεν αποβάλλεται αυτό”.

“Δεν θέλω ούτε να ακούω για την Eurovision, ούτε να ακούω. Μια χαρά είναι τα παιδιά, μπράβο τους. Ακούω για τον Ακύλα από τα media, όπως για την Κλαυδία και για τα άλλα παιδιά… Ωραία, εμένα δεν με αφορά. Και όταν λέω πως δεν με αφορά, δεν με αφορά καθόλου”.

“Ναι, δεν το αντέχω. Δεν αντέχω ούτε τον ήχο της Eurovision, ούτε την οπτική της πλευρά. Δεν θέλω να το βλέπω” συμπλήρωσε, επίσης, ο Ανδρέας Λοβέρδος στην κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1.

