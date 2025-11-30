Αιμίλιος Χειλάκης για Αθηνά Μαξίμου: Βλέπω τον εαυτό μου μέσα εκείνη σαν σε καθρέφτη

Για την πορεία του και τη σχέση του με την οικογένειά του μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης, ενώ αναφέρθηκε και στη μακροχρόνια συμβίωση με τη σύζυγό του Αθηνά Μαξίμου, αλλά και για τη φιλοσοφία του ως θιασάρχης. Αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια και στους γονείς του, παραδέχτηκε πως οι περιορισμοί που του έθεσαν λειτούργησαν τελικά ως κίνητρο για να επιμείνει στις επιλογές του.

Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά, η άρνησή τους να μου επιτρέψουν κάποια πράγματα τον πείσμωσε περισσότερο και τον ώθησε να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Μιλώντας για τον αδερφό του, εξήγησε μάλιστα, πως παρότι είναι και οι δύο άνθρωποι με δημόσια παρουσία, ακολουθούν εντελώς διαφορετικούς δρόμους στη ζωή τους και δεν έχουν στενή καθημερινή επαφή. Παραδέχτηκε ότι διαφωνούν σε βασικά ζητήματα, ωστόσο αναγνωρίζουν και αποδέχονται ο ένας τον άλλον όπως είναι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σύντροφο ζωής του, Αθηνά Μαξίμου, με την οποία είναι μαζί εδώ και 21 χρόνια. Όπως δήλωσε, μέσα σε αυτά τα χρόνια, όχι μόνο έχουν επηρεάσει ο ένας τον τρόπο σκέψης του άλλου, αλλά έχουν υιοθετήσει στοιχεία ο ένας από τον χαρακτήρα του άλλου.

«Η άρνηση των γονιών μου να κάνω κάποια πράγματα, με βοήθησε πάρα πολύ στο να πεισμώσω να τα κάνω. Να τους δείξω ότι μπορώ να τα κάνω. Αυτό το σύστημα των τριών τους, είναι κάποιοι άνθρωποι που εγώ είμαι από δω. Δηλαδή αυτοί είναι εδώ και εγώ είμαι εδώ. Είμαστε οικογένεια, αλλά αν μας δεις όλους μαζί, δεν θεωρείς ότι εγώ ανήκω σε αυτήν την τριάδα. Γιατί εγώ ανέλαβα τον εαυτό μου σε σχέση με αυτό που πραγματικά ήθελα. Μπορούμε να διαβάσουμε το ίδιο πράγμα, αλλά ο ένας να πάει από δω, ο άλλος να πάει από κει, ο άλλος να προσπαθήσει για κάτι, ο άλλος να προσπαθήσει για κάτι άλλο. Γιατί αρχίσαμε και παίρναμε διαφορετικούς δρόμους εγώ και ο αδελφός μου. Εντελώς διαφορετικούς. Και αυτή τη στιγμή είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί. Δεν έχουμε σχέση. Είμαστε από αυτά τα αδέρφια που δεν ξέρουμε τι κάνει ο ένας με τον άλλον στην καθημερινότητά του».

Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά και για την ευαισθησία, εξηγώντας πως στον χώρο της υποκριτικής, ειδικά για τους άνδρες που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης, δεν θεωρείται αυτονόητο να δείχνουν συναισθήματα, κάτι που, όπως είπε, τον προβληματίζει ακόμη και σήμερα.

«Ποιος άλλος άνθρωπος είμαι; Είμαι η Αθηνά Μαξίμου. Είμαι η Αθηνά Μαξíμου γιατί έχω έχω πολλά πράγματα που θαυμάζω από αυτήν και έχω και πράγματα που δεν θαυμάζω από αυτήν. Και τα έχω κι εγώ. Και με βλέπω όταν κοιτάω την Αθηνά να κοιτάω τον εαυτό μου σε ένα καθρέφτη. Είμαστε και 21 χρόνια μαζί πια. Δηλαδή κοιτάω σε ένα καθρέφτη. Έχω αρχίσει και αντιλαμβάνομαι τα πράγματα από την οπτική της γωνία. Από μια οπτική γωνία που πολλές φορές διαφωνώ. Έχω πάρει ένα τρόπο σκέψης της. Το ίδιο και η Αθηνά. Και υπάρχouν μέρες που κάτι που διαφωνούσα όταν το έλεγε, μετά από καιρό μπορεί να το λέω ως δικό μου. Γιατί με έχει πείσει στο βάθος. Όχι γιατί ξεχνάω ότι έχω διαφωνήσει και μετά πάω και το λέω. Όχι, γιατί στο βάθος τελικά με έπεισε. Εντάξει, έχει δίκιο. Το ακολουθώ. Το καταλαβαίνω μετά ότι, κάτσε ρε, τι λέω, αφού διαφωνούσα με αυτό. Άρα με έπεισε. Το ίδιο και η Αθηνά», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, εξήγησε γιατί δεν περιορίστηκε μόνο στην ιδιότητα του ηθοποιού ή του σκηνοθέτη, αλλά ανέλαβε και τον ρόλο του θιασάρχη. Για τον ίδιο, όπως ανέφερε, ο θιασάρχης δεν είναι απλώς ο πρωταγωνιστής, αλλά ο άνθρωπος που φέρει την ευθύνη για όλους.

Όπως δήλωσε, ενδιαφέρεται ειλικρινά για τους συνεργάτες του και προσπαθεί να γνωρίζει πώς είναι ψυχολογικά, αν αντιμετωπίζουν προβλήματα και πώς αυτό μπορεί να επηρεάζει το αποτέλεσμα στη σκηνή. Χρησιμοποιεί το χιούμορ ως βασικό εργαλείο για να δημιουργεί δεσμούς και να διαμορφώνει ένα κλίμα εμπιστοσύνης μέσα στον θίασο.

«Ο θιασάρχης είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη. Θέλω οι άνθρωποί μου να είναι καλά για να είμαστε όλοι καλά στη σκηνή», ανέφερε χαρακτηριστικά.