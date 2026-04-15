Άγγελος Παπαδημητρίου: Η Μαρινέλλα βοηθούσε ανθρώπους που ήταν σε ανάγκη, έδινε τενεκέδες λάδια και βούτυρα

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τη Μαρινέλλα, αναφέροντας ότι ήταν ένας άνθρωπος με σπάνιο χαρακτήρα.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τετάρτη (15/04) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για την καριέρα του στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο Άγγελος Παπαδημητρίου μίλησε και με λόγια αγάπης για τη Μαρινέλλα.

Μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι πήρε μέρος στη σειρά «Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες» για να γνωρίσει προσωπικά τον συγγραφέα Γιάννη Ξανθούλη και, κυρίως, την Μαρινέλλα.

«Ήταν το πρώτο σίριαλ που πήρα μέρος. Έτσι ξεκίνησα. Γιατί όμως; Όχι ότι δεν με ενδιέφερε απλώς η τηλεόραση, πιο πολύ ήθελα να γνωρίσω πάρα πολύ τον Ξανθούλη και τη Μαρινέλλα», εξομολογήθηκε.

Αμέσως μετά περιέγραψε την πρώτη στιγμή που είδε την αξέχαστη ερμηνεύτρια, αναφέροντας: «Πήγα να τη γνωρίσω. Θυμάμαι να ανοίγει την πόρτα… Ήταν μια κούκλα! Μια νέα γυναίκα πριν από είκοσι χρόνια, βέβαια. Λέω, «είστε τόσο νέα!». Γίναμε πάρα πολύ φίλοι, βεβαίως».

«Η σχέση μου με τη Μαρινέλλα ήταν θεϊκή. Η προσφορά της ήταν κάτι που ξεπερνούσε τα όρια. Κρατήσαμε σχέσεις για πολύ καιρό. Αλλά σιγά-σιγά εγώ απομακρύνθηκα γιατί υπήρχε μια φασαρία γύρω από αυτό, είναι δύσκολο… Δεν είναι εύκολο να κάνεις παρέα με τέτοιους ανθρώπους. Ήταν εξαιρετική γυναίκα, δοτική, αλλά ήταν τέτοιος σίφουνας που ό,τι ήταν δίπλα της, ό,τι ήταν δίπλα της το απορροφούσε. Τη λουζόσουνα! Το κατάπινε. Έπρεπε να δεις ποιος είσαι εσύ, χανόσουνα. Ήταν τόσο χυμώδης… Κοιμόταν, καταρχάς, δύο ώρες την ημέρα! Έπαιρνε και τα κοσμήματά της και έτρεχε στις τουαλέτες των γυρισμάτων, της λέγαμε όλοι “τι κάνεις εκεί;”. Ήταν κοκέτα…», είπε ακόμα.

«Τον συμπαθούσα τον Γιώργο Μαρίνο πολύ, αλλά η Μαρινέλλα είναι ένα άλλο φαινόμενο», δήλωσε ακόμα για τα δύο διάσημα πρόσωπα που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή.

«Μαζί πηγαίναμε σε ανθρώπους, τους βοηθούσε αυτή. Εγώ απλώς εικόνα ήμουνα. Έδινε φαγητά! Τομάτες, πελτέδες, αλεύρια, ζάχαρες… Μιλάμε για ποσότητες… Σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Εγώ τα κουβάλαγα. Δηλαδή, μου είχαν βγει τα χέρια… Μιλάμε για τενεκέδες με τα λάδια και τα βούτυρα.

Μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της και η μνήμη της! Έπαψα να λέω ψέματα! Γιατί κάποτε έλεγα “Προχθές ήμουνα εκεί…” και το θυμόταν μετά από ένα μήνα! “Γιατί είπες ότι ήσουν εκεί αφού…;”, μου έλεγε. Δεν το θυμόμουν εγώ που το ‘χα πει! “Και εσύ πώς το θυμάσαι;” της απαντούσα. Και από τότε δεν είπα ποτέ ψέματα. Τα ήξερε όλα! Λέω, αφού εγώ δεν θυμόμουν… Λέω “ξέχασα, αυτή θα θυμάται τα πάντα”», είπε ακόμα για τη Μαρινέλλα.

Δείτε το βίντεο