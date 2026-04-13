Αγγελική Νικολούλη: Ο τηλεθεατής δεν συγχωρεί την απουσία ψυχής

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Αγγελική Νικολούλη στο ένθετο Τύπος Tv και τη συνάδελφο της, Κατερίνα Θεοδωροπούλου. Μέσα σε όλα, μάλιστα, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA αναφέρθηκε στην 31η χρονιά της ενημερωτικής εκπομπής “Φως στο Τούνελ”.

Δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω για το “Φως στο Τούνελ”. Πως θα χαρακτηρίζατε την 31η χρονιά που διανύετε;

Η 31η χρονιά δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι μια διαδρομή γεμάτη πρόσωπα, υποθέσεις, έρευνες. Είναι μια “μάχη” που δεν δίνεται μόνο από εμάς. Δίνεται μαζί με τον κόσμο. Με τους τηλεθεατές που όλα αυτά τα χρόνια δεν έμειναν απλοί παρατηρητές. Έδωσαν στοιχεία, άνοιξαν δρόμους, έγιναν μέρος της έρευνας. Αυτό που κρατά ζωντανό το “Τούνελ” είναι ότι δεν συμβιβάστηκε ποτέ.

Δεν θέλει το σκοτάδι και αυτό είναι, ίσως, το πιο δύσκολο. Γιατί το σκοτάδι έχει έναν ύπουλο τρόπο να γίνεται κανονικότητα. Να το συνηθίζεις, να μην αντιδράς, να λες “έτσι είναι”. Εκεί είναι όπου πρέπει να σταθείς απέναντι. Να επιμείνεις. Να συνεχίσεις να ψάχνεις, να ρωτάς, να ενοχλείς, μέχρι να το διαλύσεις και να δεις το fως. Δεν έχει νόημα να είσαι εκεί απλώς για να υπάρχεις.

Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Ο τηλεθεατής δεν συγχωρεί την απουσία ψυχής. Αν κάποια στιγμή νιώσεις ότι δεν έχεις να δώσεις, οφείλεις να κάνεις στην άκρη. Είναι θέμα σεβασμού και αξιοπρέπειας.