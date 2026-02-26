Ζάκυνθος: Σταθερή η κατάσταση του βρέφους με μηνιγγίτιδα – Σε αναστολή η παιδίατρος και ΕΔΕ για την εφημερία στο νοσοκομείο

Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του πέντε μηνών βρέφους από τη Ζάκυνθο, που διακομίστηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για την απουσία της παιδιάτρου που κάλυπτε την εφημερία.

Η διακομιδή και η διάγνωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το βρέφος προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στις 16:11 με εμπύρετο και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική. Η κατάστασή του εκτιμήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’, αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να συνδράμουν. Με βάση την κλινική εικόνα κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου συνεχίζεται η νοσηλεία του.

Στο νοσοκομείο Ρίου διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και επιθετική μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ, Ανδρέας Ηλιάδης, δήλωσε: «Ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ, λόγω επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στη μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση». Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η μαγνητική εγκεφάλου ήταν καθαρή.

Καταγγελίες για την εφημερία

Η 6η Υγειονομική Περιφέρεια διέταξε ΕΔΕ, έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απουσία της παιδιάτρου που είχε την ευθύνη της εφημερίας και για το ζήτημα της αναρρωτικής άδειας που προσκομίστηκε. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ιατρός τέθηκε σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της.

Η μητέρα του παιδιού, μιλώντας στο Ionian, περιέγραψε ότι το βρέφος εμφάνισε πυρετό το πρωί και μεταξύ 11:00 και 12:00 άρχισαν να εμφανίζονται εξανθήματα. Όπως ανέφερε, ιδιώτης παιδίατρος συνέστησε άμεση μετάβαση στο νοσοκομείο. «Πήγα στο νοσοκομείο και μας πήραν αίμα. Περιμέναμε να εμφανιστεί παιδίατρος, αλλά δεν εμφανίστηκε κάποια. Μας είπαν ότι εφημερεύει on call. Ενημερώθηκε και μας είπαν ποια αντιβίωση να ξεκινήσει. Όλα τα έκανε από το τηλέφωνο», είπε, προσθέτοντας ότι υπεβλήθη καταγγελία στην Αστυνομία για αμέλεια βρέφους. Σύμφωνα με την ίδια, στις 20:15 η παιδίατρος έλαβε αναρρωτική άδεια, ενώ καρδιολόγος, νοσηλεύτρια και αγροτική ιατρός κινήθηκαν για την αεροδιακομιδή του παιδιού τα ξημερώματα.

Αντιδράσεις από ΠΟΕΔΗΝ και Υπουργείο Υγείας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε: «Απαράδεκτη συμπεριφορά των συναδέλφων ιατρών του νοσοκομείου της Ζακύνθου. Ναι, μπορεί να είναι δύο, αλλά δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο ζωές μικρών παιδιών. Σωστά ελήφθησαν πειθαρχικά μέτρα. Μπράβο σε όσους συνετέλεσαν για την έγκαιρη διακομιδή του βρέφους».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε σε ανάρτησή του: «Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στη Ζάκυνθο, η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά».

Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 25, 2026

Η απάντηση της παιδιάτρου και προηγούμενη καταγγελία

Η παιδίατρος, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε: «Είχα ενημερωθεί και παρόλο που τελούσα υπό αναρρωτική άδεια προσπάθησα τηλεφωνικά να βοηθήσω όσο μπορούσα. Μετά από κάποιο σημείο, δυστυχώς, δεν με άφηναν οι δυνάμεις μου. Κλήθηκε η Αστυνομία να φέρει τον γιατρό από το σπίτι σε τι;». Πρόσθεσε ότι οι καταγγελίες περί σκόπιμης αναρρωτικής άδειας είναι ψευδείς και ότι δέχεται «πόλεμο» προκειμένου να καλυφθεί, όπως ισχυρίζεται, η ανεπάρκεια του συστήματος.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε καταγγελθεί παρόμοιο περιστατικό, όταν παιδί τριών ετών με εξανθήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με συγγενείς, η διάγνωση έγινε με φωτογραφίες που εστάλησαν στο κινητό της παιδιάτρου. Τότε, η ίδια και η προϊσταμένη της είχαν κινηθεί νομικά κατά ραδιοφωνικού σταθμού που δημοσιοποίησε το θέμα.

