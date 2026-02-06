Υπόθεση Παναγόπουλου: Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς

Παραιτήθηκε η Άννα Στρατινάκη από την Αρχή Ανταγωνισμού, λόγω εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση Παναγόπουλου

Η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της.