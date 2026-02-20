Ξεκίνησε η δημιουργία νέου ογκολογικού νοσοκομείου από τη Δήμητρα Κατσαφάδου και την οικογένεια Μαλακοδήμου

Ξεκινούν οι εργασίες ανακαίνισης του κτηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Λαϊκό” στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που θα στεγάσει τη νέα Ογκολογική Μονάδα Ημερήσιας Εξυπηρέτησης. Πρόκειται για την σπουδαία δωρεά της επιχειρηματία, Δήμητρας Κατσαφάδου και της υπόλοιπης οικογένειας Μαλακοδήμου προς το ελληνικό κράτος. Με αφορμή την έναρξη των εργασιών τελέστηκε αγιασμός στον οποίο παραβρέθηκαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες επεμβάσεις ανακαίνισης μαζί με την προμήθεια και την συντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός του θα φτάσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο της δαπάνης θα καλύψει η La Vie En Rose. Πρόκειται για την εκπλήρωση ενός τάματος που είχαν κάνει η Δήμητρα Κατασαφάδου και τα τρία αδέρφια της. Είναι το “ευχαριστώ” της οικογένειας για την πετυχημένη πορεία της La Vie En Rose.

“Είμαστε φθαρτοί. Όλα εδώ μένουνε. Επειδή έχω κάνει επίσκεψη στο Λαϊκό Νοσοκομείο έχω δει ότι οι καρκινοπαθείς στοιβάζονται. Θεωρώ ότι μέσα από αυτό το δεύτερο νοσοκομείο βραχίας νοσηλείας οι άνθρωποι θα έχουν μια απάλυνση στον πόνο τους. Όλα πρέπει να τα χαρίζουμε για να λεγόμαστε άνθρωποι και όχι να θησαυρίζουμε” δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ευχαρίστησε τους δωρητές για την προσφορά τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και προέτρεψε και άλλους ανθρώπους να πράξουν το ίδιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της La Vie En Rose, Κυριάκος Μαλακοδήμος, δήλωσε: “Η συγκίνηση σήμερα είναι μεγάλη. Ενα τεράστιο έργο ξεκινάει στον χώρο της υγείας, ένα τάμα της αδερφής μας και δικό μας. Χιλιάδες άνθρωποι θα βοηθηθούν, και σε βάθος χρόνου εκατομμύρια. Η εταιρεία μας ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη”.

Ο προεδρος της εταιρείας, Νικόλας Μαλακοδήμος, δήλωσε: “Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στηρίζει και μπορούμε να βοηθάμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Με τη βοήθεια του Θεού θα επιδιώξουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες εντός ενός έτους. Στόχος μας είναι να λειτουργήσει το νέο νοσοκομείο όσο το δυνατόν συντομότερα.