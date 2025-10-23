“Βλέπουμε συνέχεια νεαρά άτομα σωριασμένα έξω”: Μαρτυρίες για το κλαμπ στο Γκάζι όπου βρέθηκε νεκρή η 16χρονη

Μαρτυρίες ανθρώπων που μένουν ακριβώς δίπλα από το κλαμπ στο Γκάζι, όπου κατέρρευσε η 16χρονη τα ξημερώματα της Κυριακής αποκαλύπτει το protothema.gr. Οι ίδιοι όπως λένε φοβούνται να μιλήσουν μπροστά στην κάμερα γιατί δέχονται απειλές.

«Δεχόμαστε απειλές για τη ζωή μας»

«Δεχόμαστε απειλές για τη ζωή μας, αν τολμήσουμε και ανοίξουμε τα στόματα μας. Και το Σάββατο το βράδυ που κατέρρευσε το κοριτσάκι αλλά και όλα τα προηγούμενα Σαββατόβραδα, βλέπεις νεαρά άτομα σωριασμένα στο πεζούλι έξω από το συγκεκριμένο κλαμπ. Έχουν δει τα μάτια μας, πολλά… Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της και πέθανε εδώ στο πεζούλι και τρέχουν όλοι, τώρα .Άλλες φορές που καταρρέουν κι άλλοι νέοι από το μεθύσι αλλά συνέρχονται, δεν τρέχει κανείς. Η αστυνομία έρχεται και φεύγει τα βράδια χωρίς να κάνει τίποτα», λέει μια γυναίκα στο protothema.gr όπου το διαμέρισμα της βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κλαμπ που έγινε το τραγικό συμβάν.

«Κατακλύζεται από νεολαία το συγκεκριμένο σημείο, τα Σαββατοκύριακα. Μακάρι να μπορούσαν να τα κλείσουν. Το γνωρίζουμε ότι τους σερβίρουν ποτά που είναι “μπόμπες” και βλέπεις παιδιά 14 και 15 ετών να πέφτουν λιποθυμά έξω από το κλαμπ… Είναι τραγική η κατάσταση εδώ και θα γινόταν το κακό… το περιμέναμε.. Κρίμα για το κοριτσάκι, πραγματικά κρίμα» λέει στο protothema.gr μια άλλη γυναίκα.

Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων

Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της 16χρονης Ζωής-Άννας περιμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ παράλληλα εξετάζεται αν υπήρξε καθυστέρηση στην ενημέρωση της ΕΛΑΣ για την τραγική κατάληξη της ανήλικης.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σήμερα, Πέμπτη, το πρωί δήλωσε ότι «όταν έληξαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης υπήρξε επικοινωνία του νοσοκομείου με την αστυνομία», προσθέτοντας ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει καμία ευθύνη γιατί «όταν παρέλαβε την 16χρονη, το παιδί δεν ήταν τεχνικά νεκρό ακόμα».

Από την πλευρά της η Αστυνομία με ανακοίνωση από το αρχηγείο της ΕΛΑΣ σημειώνει ότι «για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία».