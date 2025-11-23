Βίντεο: Η διάσωση πυροσβέστη της ΕΜΑΚ που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού στα Τζουμέρκα

Μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στα Τζουμέρκα, όταν πυροσβέστης της ΕΜΑΚ παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού την ώρα που επιχειρούσε να προσεγγίσει αποκλεισμένους κατοίκους.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο από το epirusgate, αποτυπώνει τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα σωστικά συνεργεία στις πληγείσες περιοχές.

O διασώστης επιχειρούσε να διασχίσει τον Ραφτανίτη ποταμό για να φτάσει στον οικισμό Κουκούλια, όπου υπήρχαν εγκλωβισμένοι πολίτες. Αν και ήταν δεμένος με σχοινί και είχε τη στήριξη συναδέλφων του, η ισχυρή ροή του νερού τον παρέσυρε, παρασύροντάς τον με δύναμη προς τα κάτω.

Την ίδια στιγμή, ο συνάδελφός του, που κρατούσε το σχοινί ασφαλείας, γλίστρησε και έπεσε επίσης στο ποτάμι, καταφέρνοντας ωστόσο να ακινητοποιηθεί πάνω σε έναν βράχο. Εκεί, με υπεράνθρωπη προσπάθεια συνέχισε να κρατά το σχοινί, δίνοντας στον διασώστη τον χρόνο που χρειαζόταν για να παλέψει με τα νερά και να βγει τελικά σώος στην απέναντι όχθη.

Δείτε το βίντεο

Παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς, με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν τις προσπάθειες πρόσβασης στους αποκλεισμένους οικισμούς.