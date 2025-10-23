MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρίκαλα: “Ήταν μία αξιοπρεπέστατη μητέρα που πάσχιζε για τα παιδιά της” – Τι λέει φίλη της 54χρονης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σοκάρει η εν ψυχρώ μητροκτονία που σημειώθηκε την Τρίτη (21/10) στα Τρίκαλα, όταν ο 18χρονος γιος στραγγάλισε με μία πετσέτα τη μητέρα του την ώρα που εκείνη έβλεπε τηλεόραση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής, ο θάνατος της γυναίκας ήταν ασφυκτικός, ενώ εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα αυτιά και στα μάτια της 54χρονης.

Ο 18χρονος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζούσε με τον πατέρα του σε διπλανό χωριό, ισχυρίστηκε στις Αρχές πως δολοφόνησε τη μητέρα του επειδή είχε σχέση με άλλους, ενώ υποστήριξε ότι δεχόταν bullying από συμμαθητές του επειδή ήταν παιδί χωρισμένων γονιών.

«Βιβλιογραφικά η μητροκτονία μπορεί να σχετίζεται με μακροχρόνια κακοποίηση, με μία σχέση υποταγής. Αυτή η γονεϊκή εξουσία είναι η πιο σημαντική και η πιο επικίνδυνη», σχολίασε μιλώντας στο MEGA η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη.

«Οι ίδιοι οι γονείς είναι η ταυτότητα των παιδιών, δηλαδή το πρώτο είναι πως οι γονείς είναι η σφραγίδα μας, η ταυτότητά μας. Από την άλλη συναντάμε συχνά πως όταν ένα ζευγάρι αρχίζει τις συγκρούσεις και φτάνουμε στο χωρισμό, φτάνουμε στην παγίδα να κατηγορήσουμε ο ένας τον άλλον και εργαλειοποιείται το παιδί χωρίς να υπολογίσουμε πόσο τραυματικό μπορεί να είναι στη ψυχή του», συμπλήρωσε.

Από την άλλη, ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος τόνισε πως σημαντικό είναι να διευκρινιστεί εάν το έγκλημα έγινε εν βρασμώ ή ήταν προσχεδιασμένο.

«Ήταν μία αξιοπρεπέστατη μητέρα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 54χρονη γυναίκα ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένη όσον αφορά με τη σχέση της με τα παιδιά της, ενώ από το φιλικό της περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως μία μητέρα αξιοπρεπή, που πάσχιζε για τα παιδιά της.

«Γνωρίζαμε τα προβλήματα που υπήρχαν και είχαν δημιουργηθεί από τη λύση του γάμου της. Τη συμβουλεύαμε, ήταν πολύ προβληματισμένη σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων με τα παιδιά. Μέσα σε έναν γάμο τα προβλήματα των γονιών δεν αφορούν τα παιδιά, θα πρέπει να απασχολούν μόνο τους γονείς. Θα έπρεπε να υπάρχει εξ αρχής διαφορετική στάση από τους γονείς για τα ζητήματα που αφορούν τα παιδιά», είπε στο MEGA η Χριστίνα Μητρονάτσιου, φίλη της 54χρονης.

«Έχουν ακουστεί διάφορα για την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας και έχουν ακουστεί και ψεύδη, που το κοντινό της περιβάλλον, όσοι την αγαπάμε, δεν μπορούμε να ανεχτούμε. Ήταν μία σωστή μητέρα, αξιοπρεπέστατη, μία μητέρα που πάσχιζε για τα παιδιά της».

«Το παιδί είχε να την επισκεφτεί δύο χρόνια. Ήταν προβληματισμένη πάρα πολύ και έλεγε ‘πρέπει να βρω τρόπο να βοηθήσω το παιδί μου’. Έτρεχε σε ψυχολόγους, σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί αυτός της έλεγε ότι θέλει να κάνει κάτι, ότι ‘δεν μου αρέσει αυτή η δουλειά, θέλω να με βοηθήσεις’. Η 54χρονη έψαχνε τρόπους κι έλεγε πως ‘ότι και να κάνω δικαστικά, δεν μπορώ να ανακτήσω την επικοινωνία με τα παιδιά’».

Αύριο η απολογία

Ο 18χρονος μητροκτόνος, ο οποίος αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα αύριο, Παρασκευή (24/10).

Μητροκτονία Τρίκαλα

