Το θαύμα των μεταμοσχεύσεων – Πώς μια εκδήλωση για δότες μυελού οστών σε μπαρ στη Χαλκιδική έσωσε έναν Γάλλο ασθενή

Στην οδό Βουλγαροκτόνου 4, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής βρίσκεται το μπαρ «Οι 7 Νάνοι».

Σε μια εποχή που τα μπαρ βρίσκονται στην επικαιρότητα συνήθως για τους λάθους λόγους όπως καβγάδες, μαχαιρώματα, κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους κ.ά. το εν λόγω μπαρ με μια εκδήλωση που διοργάνωσε πριν από περίπου ένα χρόνο, ήρθε να αναδείξει την ενσυναίσθηση που πρέπει να διακατέχει τα μέλη μιας κοινωνίας κι ακόμα παραπέρα ότι οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν… θαύματα.

Το σλόγκαν του μπαρ είναι ότι «όλα συμβαίνουν εδώ». Και πράγματι ποιος θα πίστευε ότι σε αυτό το όμορφο μπαράκι του Πολυγύρου βρέθηκε μετά από εκδήλωση κάλεσμα, συμβατός δότης μυελού των οστών σώζοντας τη ζωή ενός Γάλλου ασθενή;

«Πέρσι τον Δεκέμβριο είχαμε μάθει ότι ένα μικρό παιδάκι σε κοντινή περιοχή και το οποίο δεν το γνωρίζαμε είχε ανάγκη να βρεθεί δότης μυελού οστών. Τότε ήρθαμε σε επικοινωνία με τον σύλλογο «Χάρισε Ζωή» στην Πάτρα και είχαμε ρωτήσει πως μπορεί να γίνει η διαδικασία λήψης δειγμάτων σάλιου μιας και γίνονται τέτοιες διαδικασίες σε διάφορα σημεία και πράγματι είναι απλή και εύκολη να γίνει» είπε στο thestival.gr μια εκ των ιδιοκτητριών του μπαρ, κ. Μιχαέλα Κυργιαφίνη, που σε χρόνο ρεκόρ διοργάνωσε μαζί με την συνεργάτιδα της εκδήλωση κάλεσμα δοτών μυελού των οστών.

Έτσι μετά από την επικοινωνία με τον Σύλλογο «Χαρίζω Ζωή» οργανώθηκε η λήψη δειγμάτων εντός του μπαρ η οποία πραγματοποιήθηκε από άτομο εκπαιδευμένο για να κάνει λήψη δειγμάτων με τη σχετική μπατονέτα.

«Ήρθε ένα κλιμάκιο, δεν ήταν νοσοκόμοι, ήταν ένα άτομο από την Έδεσσα πιστοποιημένος στην λήψη σάλιου με μπατονέτα, μαζί με δυο συνεργάτες και κάναμε την εκδήλωση στο μπαρ. Τα δείγματα στέλνονται και ελέγχονται στην Πάτρα και μπαίνουν σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων και μπορεί να βρεθεί συμβατό δείγμα ανά πάσα στιγμή με κάποιον άνθρωπο σε όλο τον κόσμο», τόνισε η κ. Κυργιαφίνη.

Εκείνη την ημέρα οι άνθρωποι που ανταποκρίθηκαν στη λήψη σάλιου ήταν λίγοι. Συνολικά, μόλις 24 άτομα. Κι όμως το θαύμα έγινε.

«Είχαμε 24 συμμετοχές κι ενώ οι πιθανότητες γενικά να βρεθεί συμβατός δότης είναι λίγες εμείς είχαμε τελικά έναν που βρέθηκε συμβατός μέσα σε έξι μήνες και ουσιαστικά χτες τελείωσε και η διαδικασία και σώθηκε ένας άνθρωπος», είπε στο thestival.gr η κ. Κυργιαφίνη.

Ο συμβατός δότης ήταν η συνέταιρος της, η Εύη, η οποία έκανε όλη τη διαδικασία στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη και ο μυελός που έδωσε στάλθηκε στη Γαλλία σώζοντας έναν ασθενή.

«Οι πιθανότητες είναι λίγες και πραγματικά είναι σαν τζακ ποτ. Η Εύη βρέθηκε συμβατή. Πήγε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» και η διαδικασία είναι απλή. Ουσιαστικά είναι τρεις επισκέψεις, δηλαδή ο έλεγχος του δότη, μετά είναι κάποιες ενέσεις για να διπλασιαστεί ο μυελός των οστών και τέλος είναι να δώσεις τον μυελό των οστών. Είναι μια διαδικασία απλή που γίνεται μέσω του αίματος, καμία σχέση με αυτό που φανταζόμαστε ότι παίρνουν το μυελό μέσα από τα κόκκαλα. Ο δότης δίνει το μόσχευμα και φεύγει από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα. Το μόσχευμα μέσα σε μισή ώρα από τη λήψη του έφυγε για Γαλλία σώζοντας έναν άνθρωπο» επισήμανε η κ. Κυργιαρφίνη.