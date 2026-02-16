MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαρός βούτηξε στα παγωμένα νερά του Θερμαϊκού – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και παρότι η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή πτώση τις τελευταίες ημέρες, παρ΄ όλα αυτά ένας νεαρός δεν δίστασε να να βουτήξει στα παγωμένα νερά του Θερμαϊκού.

Ειδικότερα, ο νεαρός που βρισκόταν μαζί με την παρέα του στο ύψος του Λευκού Πύργου βούτηξε στη θάλασσα και η τολμηρή του κίνηση καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok.

Δείτε το βίντεο

