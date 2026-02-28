MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Μεγάλο συλλαλητήριο σήμερα για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πολύνεκρη τραγωδία των Τεμπών, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του μετά τα σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών. Στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε όλη την υπόλοιπη χώρα, αναμένεται να γίνουν συλλαλητήρια με αφορμή την τραγική επέτειο.

Στη Θεσσαλονίκη, το κάλεσμα για το μεγάλο συλλαλητήριο για την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών είναι για τις 12:00 στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάλεσμα για συμμετοχή στη διαδήλωση έχουν απευθύνει εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, φορείς της πόλης αλλά και άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο. Προσυγκεντρώσεις θα σημειωθούν νωρίτερα σε διάφορα σημεία του κέντρου.

Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου

Ο Σύλλογός μας απευθύνει πλατύ κάλεσμα σε κάθε πολίτη, σε κάθε εργαζόμενο και σε κάθε νέα και νέο, κάθε γονέα, να πλημμυρίσουν τους δρόμους αυτό το Σάββατο 28/2. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα Εργατικά Κέντρα, τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Συλλόγους Γονέων, Φοιτητών, Μαθητών και τους Μαζικούς Φορείς σε ένα κοινό μέτωπο ενάντια στη συγκάλυψη και τη λήθη.

Με την κύρια δίκη να ξεκινά στις 23 Μαρτίου, ο αγώνας μας για να αποκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες και όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Τα Τέμπη δεν ήταν μια «κακιά στιγμή», αλλά έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή.

Όλες / Όλοι το Σάββατο στις 12:00 μ.μ.:
• Αθήνα: Σύνταγμα
• Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου
• Στην υπόλοιπη Ελλάδα & το εξωτερικό

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη! Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ!

Θεσσαλονίκη Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη

Διαβάστε μας στο Google News

