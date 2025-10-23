MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: “Θα τους πιάσουν και μετά τι; Θα ανοίξουν άλλο μαγαζί;” – Το ξέσπασμα συγγενή της ανήλικης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συγγενής της 16χρονης κοπέλας, που έχασε τη ζωή της, μετά από έξοδό της στο Γκάζι μίλησε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”. Η ανήλικη έχασε τις αισθήσεις της έξω από κλαμπ και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο αιφνίδιος θάνατος της ανήλικης εγείρει πολλά ερωτήματα, καθώς η αστυνομία δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για το συμβάν, με αποτέλεσμα οι έρευνες να γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Συγγενής της 16χρονης μίλησε στην εκπομπή, μετά την κηδεία της:

“Είμαστε καταρρακωμένοι. Το κορίτσι πέθανε. Τα αίτια τα ξέρουν οι γονείς. Για τους ανίδεους που σερβίρουν “μπόμπες”, γιατί δε βάζετε το πετραδάκι σας κι εσείς οι δημοσιογράφοι; Να μην αποπλανούν τα 16χρονα, όταν τα βλέπουν με δύο δραχμές στην τσέπη και πάνε και διασκεδάζουν και τα ποτίζουν, τα χαπακώνουν και τα πεθαίνουν; Να τους πιάσουν, να τους μπουζουριάσουν. Θα τους πιάσουν και μετά τι; Έξω πάλι να ανοίξουν άλλο μαγαζί;”.

Ανήλικη Γκάζι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

