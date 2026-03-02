Ρούτσι για Καρυστιανού στη συγκέντρωση για τα Τέμπη: Την παρακαλούσα να μιλήσει, αλλά δεν ήθελε να περιμένει άλλο

Χιλιάδες κόσμου μετείχαν στις συγκεντρώσεις ανά τη χώρα για την τρίτη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών. Στην πλατεία Συντάγματος, συγκεντρώθηκαν επίσης εκτός από πολίτες και γονείς θυμάτων, που μίλησαν ζητώντας δικαιοσύνη για τους 57 νεκρούς, ωστόσο η Μαρία Καρυστιανού που αποτελούσε το μεγάλο «ερώτημα», δεν μίλησε.

Η μέχρι πρότινος πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών, είχε προετοιμάσει ομιλία ωστόσο, όπως η ίδια κατήγγειλε, δεν υπήρχε διάθεση από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής του Συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών. Ο Πάνος Ρούτσι και ο Ηλίας Παπαγγελής μίλησαν χθες στο Mega και κλήθηκαν να σχολιάσουν την στάση της Μαρίας Καρυστιανού το Σάββατο στο Σύνταγμα.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού πως δεν την άφησαν να μιλήσει στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ο Πάνος Ρούτσι σχολίασε: «Εγώ της έλεγα, την παρακαλούσα να κάτσει να μιλήσει. Και εκείνη δεν ήθελε, ήθελε να φύγει. Αυτό είναι όλο. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και η ίδια. Δηλαδή, όλο αυτό που βγήκε, δεν ξέρω πώς το βγάλανε και γιατί το βγάλανε, αλλά αυτό που της έλεγα εκείνη τη στιγμή: ‘’Μαρία σε παρακαλώ μην φύγεις, ήρθες που ήρθες, κάτσε να μιλήσεις’’. ‘’Όχι’’ λέει, ‘’δεν μπορώ άλλο φεύγω’’. Απλώς δεν ήθελε άλλο να κάτσει. Αυτό, τίποτα άλλο».

«Λίγο πριν φτάσει, επειδή περίμενα και εγώ να την δω εκεί στο φυλασσόμενο χώρο, μίλησα με τον πρόεδρο, με τον κύριο Ασλανίδη. Και τον ρώτησα αν έχει πληροφορίες αν θα ‘ρθει. Και μου είπε δεν ξέρει. Τον ρώτησα αν θα μιλήσει. Μου είπε: “Δεν ξέρει άλλα κάποιοι αντιδρούν και δεν θέλουν να μιλήσει, λόγω των θεμάτων που έχει κατά καιρούς αναδείξει”. Του είπα ότι αν έρθει δεν μπορείς να εμποδίσεις μία μάνα να μιλήσει. Μου λέει: “Όχι, βεβαίως να μιλήσει”. Κάποια στιγμή είδαμε ότι έφτασε, εκεί χαιρετήθηκε με τον κόσμο. Μου είπε ο κύριος Ασλανίδης ότι δεν είναι στη λίστα των ομιλητών», εξήγησε από την πλευρά του ο Ηλίας Παπαγγελής.

Και πρόσθεσε: Όταν λοιπόν πήγα και τη χαιρέτησα, της είπα ότι επειδή δεν είστε στη λίστα, όταν ανέβω να μιλήσω, μόλις τελειώσω, θα σας καλέσω εγώ στο βήμα. Και μου λέει εντάξει. Όταν πλησίαζε να τελειώσει η ομιλία μου, κοίταξα προς τα εκεί που ήτανε και δεν την είδα πουθενά. Τέλος πάντων τέλειωσα την ομιλία μου, κατέβηκα και ρώτησα εδώ και τον Πάνο και τους άλλους ‘’πού είναι ρε παιδιά η κυρία Καρυστιανού;’’ Έφυγε. Γιατί έφυγε; Κουράστηκε. Είναι γεγονός ότι η μέρα εχθές ήταν αφιερωμένη στα Τέμπη και στα θύματα και στους συγγενείς και ήτανε πολύ μακρόσυρτες οι ομιλίες του Εργατικού Κέντρου, των σωματείων, των σιδηροδρομικών».