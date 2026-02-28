Καρυστιανού: Είχα έτοιμη την ομιλία μου, αλλά δεν ήθελαν να μιλήσω και αποχώρησα από τη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Αποφασισμένη να εκφωνήσει ομιλία, την οποία μάλιστα είχε ετοιμάσει, ήταν η Μαρία Καρυστιανού ωστόσο όπως η ίδια κατήγγειλε δεν υπήρχε διάθεση από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής του Συλλόγου για τα θύματα των Τεμπών, του οποίου μέχρι πριν από λίγο ήταν η ίδια πρόεδρος.

Η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην Σύνταγμα, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.

Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων παρευρέθηκε στη συγκέντρωση και συνομίλησε με πολίτες, ωστόσο δεν ανέβηκε στο βήμα που είχε στηθεί απέναντι από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη για να απευθύνει ομιλία.

Σε συνέντευξή της στο Kontra Channel, η ίδια ανέφερε ότι είχε ενημερώσει τον Πάνο Ρούτσι για την πρόθεσή της να μιλήσει στη συγκέντρωση. Όπως δήλωσε, έφθασε στον χώρο στις 12:00, ώρα που είχε οριστεί για την έναρξη της εκδήλωσης, με σκοπό να τοποθετηθεί «για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών». Σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε, περίπου «δύο ώρες αργότερα διαπίστωσε ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφώσει πρόγραμμα ομιλιών, στο οποίο συμμετείχαν συγγενείς θυμάτων και εκπρόσωποι εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω».

Όπως είπε αναλυτικά η Μαρία Καρυστιανού: «Ήρθα στις 12 η ώρα που ήταν η ώρα της συγκέντρωσης, να μιλήσω και εγώ για το παιδί μου και για όλο τον αγώνα των Τεμπών. Κατάλαβα όμως ένα δίωρο μετά ότι η οργανωτική επιτροπή είχε ήδη διαμορφωμένο πρόγραμμα με την συμμετοχή ομιλιών συγγενών και εργατικών κέντρων. Αισθάνθηκα ότι δεν ήθελαν να μιλήσω… Αυτό αισθάνθηκα, πέρασαν και δύο ώρες, μου πήρε λίγο χρόνο, όμως ένιωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση να μιλήσω όποτε και αποχώρησα. Οι συγγενείς σε παρόμοιες εκδηλώσεις έπαιρναν τον λόγο και μιλούσαν. Είχε μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω. Μίλησα με αρκετούς συγγενείς και γνώριζαν και την πρόθεση μου. Για κάποιο λόγο όμως δεν… υπήρξε μια άρνηση».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη συγκέντρωση υπήρξε και μία έντονη στιχομυθία μεταξύ της κ. Καρυστιανού και του Πάνου Ρούτσι, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, η οποία μάλιστα αποτυπώθηκε και στον φωτογραφικό φακό.