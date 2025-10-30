Περιστέρι: Δράστες άνοιξαν και έκλεψαν αυτοκίνητο σε μόλις 90 δευτερόλεπτα

Μία «επαγγελματική» και καλά σχεδιασμένη κλοπή αυτοκινήτου έγινε πρόσφατα στο Περιστέρι, όπου δράστες κατάφεραν να κλέψουν ένα αυτοκίνητο σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα.

Βίντεο από το σημείο του περιστατικού στο Περιστέρι δείχνει δύο συνεργούς οι οποίοι με γρήγορες και στοχευμένες κινήσεις, ανοίγουν την πόρτα του αυτοκινήτου, το βάζουν μπρος και εξαφανίζονται με αυτό μέσα σε λιγότερο από 2 λεπτά.

Το συγκεκριμένο συμβάν έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ζητούν περισσότερη αστυνόμευση και μέτρα ασφαλείας, ενώ οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, καθώς οι κλοπές αυτοκινήτων φαίνεται να αυξάνονται.

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό, με τις αρχές να αναζητούν πληροφορίες από τους αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.

Δείτε το βίντεο: