Πάτρα: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε επιτυχώς 512 έκτακτα περιστατικά το τριήμερο του καρναβαλιού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα, με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες & Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ., στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου (Έσπερος), με Κινητή Μονάδα Υγείας και 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, αντιμετώπισε επιτυχώς εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που προέκυψαν στους χιλιάδες καρναβαλιστές, οι οποίοι βρέθηκαν στην πόλη ενόψει του καρναβαλιού.

Συγκεκριμένα, το τριήμερο του καρναβαλιού (20-22/2) αντιμετωπίστηκαν είτε επί του πεδίου, είτε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ, περισσότερα από 512 έκτακτα περιστατικά. Μέθη, αλλά και λοιπά αιτία όπως τραυματισμοί, κακώσεις, λιποθυμίες, εκδορές, καταστάσεις πανικού ή παθολογικά ήταν τα κύρια αιτία των περιστατικών αυτών.

Παράλληλα, κινητές ομάδες εθελοντών του Ε.Ε.Σ., πλήρως εξοπλισμένες με υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό, κάλυψαν κάθε έκτακτο περιστατικό στους δρόμους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία της πόλης που η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο από πεζούς.

Σημειώνεται ότι, στην τελετή καύσης του καρνάβαλου, υπήρξε και παρουσία της ναυαγοσωστικής ομάδας, με το διασωστικό σκύλο ναυαγοσώστη, την Ήρα, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εν πλω.