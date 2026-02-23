MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε επιτυχώς 512 έκτακτα περιστατικά το τριήμερο του καρναβαλιού

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα, με περισσότερους από 180 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες & Ναυαγοσώστες, εθελοντές Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Ε.Σ., στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην πλατεία Γεωργίου (Έσπερος), με Κινητή Μονάδα Υγείας και 5 ειδικά διαμορφωμένες σκηνές, αντιμετώπισε επιτυχώς εκατοντάδες έκτακτα περιστατικά που προέκυψαν στους χιλιάδες καρναβαλιστές, οι οποίοι βρέθηκαν στην πόλη ενόψει του καρναβαλιού.

Συγκεκριμένα, το τριήμερο του καρναβαλιού (20-22/2) αντιμετωπίστηκαν είτε επί του πεδίου, είτε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ, περισσότερα από 512 έκτακτα περιστατικά. Μέθη, αλλά και λοιπά αιτία όπως τραυματισμοί, κακώσεις, λιποθυμίες, εκδορές, καταστάσεις πανικού ή παθολογικά ήταν τα κύρια αιτία των περιστατικών αυτών.

Παράλληλα, κινητές ομάδες εθελοντών του Ε.Ε.Σ., πλήρως εξοπλισμένες με υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό, κάλυψαν κάθε έκτακτο περιστατικό στους δρόμους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία της πόλης που η πρόσβαση είναι εφικτή μόνο από πεζούς.  

Σημειώνεται ότι, στην τελετή καύσης του καρνάβαλου, υπήρξε και παρουσία της ναυαγοσωστικής ομάδας, με το διασωστικό σκύλο ναυαγοσώστη, την Ήρα, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εν πλω.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Πατρινό Καρναβάλι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες στο στρατόπεδο Κόδρα

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Πούτιν: Ύψιστη προτεραιότητα για την Ρωσία η ανάπτυξη πυρηνικών δυνάμεων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Με αυτό τον τρόπο θα απολυμάνετε σωστά το πλυντήριο ρούχων σας

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Κατερίνα Βρανά για ελληνικό τελικό Eurovision: Έπρεπε να αποδείξω ότι δεν ήμουν εκεί λόγω κάποιας συμβολικής κίνησης συμπερίληψης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με παραδοσιακό γλέντι γιόρτασαν τα Κούλουμα στην Τούμπα – Εικόνες και βίντεο

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Μαρία Ηλιάκη: Αν έρθει ποτέ ο Νίκος Μουτσινάς έχουμε πολλές ιστορίες να πούμε