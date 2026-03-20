Πάτρα: Νεαροί πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι έπεσαν την ώρα που μεταδιδόταν live ρεπορτάζ – Δείτε βίντεο

Από ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε η ζωντανή σύνδεση τηλεοπτικού σταθμού στην Πάτρα, αφού κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, δύο νεαροί σε πατίνι έπεσαν στο οδόστρωμα, με την κάμερα να καταγράφει το ατύχημα.

Το θέμα της τηλεοπτικής σύνδεσης αφορούσε τα συχνά ατυχήματα στις ράγες του τρένου, στο σημείο εισόδου του ποδηλατοδρόμου στην πόλη.

Αναλυτικότερα, την ώρα που ο δημοσιογράφος του Ionian TV συνομιλούσε με γυναίκα, η οποία περιέγραφε την πτώση της με ποδήλατο στο σημείο, δύο νεαροί πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι πέρασαν από δίπλα τους.

Ωστόσο, όπως καταγράφηκε σε ζωντανή σύνδεση, η ρόδα του πατινιού σφήνωσε στις γραμμές του τρένου, με αποτέλεσμα οι ανήλικοι να χάσουν τον έλεγχο και να πέσουν στο οδόστρωμα.