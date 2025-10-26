Οργή για αποκλεισμό μαθητή με αυτισμό από τη σημαιοφορία στη μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου – ΕΣΑμεΑ: “Να διερευνηθούν οι ευθύνες”

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός μαθητή με αυτισμό από την κλήρωση για σημαιοφόρο στη μαθητική παρέλαση, με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) να ζητά την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών και την απόδοση ευθυνών, εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν.

Συγκεκριμένα, ο μαθητής είχε αναδειχθεί σημαιοφόρος για την 28η Οκτωβρίου, ύστερα από κανονική και επίσημη διαδικασία, όμως λίγες ώρες αργότερα ενημερώθηκε ότι η κλήρωση… θα επαναληφθεί λόγω «λάθους».

«Προφανώς, το λάθος δεν ήταν η κλήρωση αλλά το αποτέλεσμα αυτής», ανέφεραν στο news247 οι γονείς του, περιγράφοντας το σοκ και τη θλίψη που ένιωσε το παιδί. Η χαρά του να συμμετάσχει ισότιμα στη σχολική γιορτή μετατράπηκε σε πικρή εμπειρία, αποκαλύπτοντας πώς η “ισότητα” μπορεί να παραμορφωθεί όταν δεν εφαρμόζεται με συνέπεια και σεβασμό.

Η οικογένεια, επιδιώκοντας να διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθούν τέτοιου είδους αποκλεισμοί, κατέθεσε επίσημη αναφορά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να θεσπιστούν σαφείς οδηγίες για το μέλλον.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο για τα ζητήματα ισότητας και συμπερίληψης στα σχολεία, επαναφέρει στο προσκήνιο τα σοβαρά εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία.

«Ο αγώνας για ένα συμπεριληπτικό σχολείο που θα σέβεται και θα μορφώνει όλους τους μαθητές δίχως αποκλεισμούς είναι συνεχής και αδιάκοπος» τονίζει η ΕΣΑμεΑ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Την πλήρη διαλεύκανση και διερεύνηση τυχόν ευθυνών, αν πράγματι αποκλείστηκε μαθητής με αυτισμό, λόγω της αναπηρίας του, από κλήρωση ώστε να είναι σημαιοφόρος ή παραστάτης του σχολείου του, ζητά η ΕΣΑμεΑ, από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αναφορά που έχουν καταθέσει οι γονείς του μαθητή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, σύμφωνα με δηλώσεις τους σε ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ ο μαθητής είχε κληρωθεί ως σημαιοφόρος, η κλήρωση πραγματοποιήθηκε εκ νέου, ώστε να αποκλειστεί, ενώ και το αποτέλεσμα του αποκλεισμού και της διάκρισης ανακοινώθηκε στον μαθητή με τον πλέον αντιπαιδαγωγικό και απαράδεκτο τρόπο, σύμφωνα με τα λεγόμενα των γονιών του.

Οι μαθητές με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα στα σχολεία τους: νομοθεσία που αλλάζει κάθε χρόνο, κενά σε εκπαιδευτικούς, ΕΒΠ, σχολικούς νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, ανύπαρκτα δρομολόγια σχολικών λεωφορείων, ακατάλληλα και μη προσβάσιμα κτίρια, μη προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, γραφειοκρατία.

Ο αγώνας για ένα συμπεριληπτικό σχολείο που θα σέβεται και θα μορφώνει όλους τους μαθητές δίχως αποκλεισμούς είναι συνεχής και αδιάκοπος.

Ταυτόχρονα η ΕΣΑμεΑ ζητά να γίνει σεβαστή από τα ΜΜΕ η απόφαση των γονέων να διατηρηθεί η ανωνυμία της οικογένειας, προκειμένου να προστατευθούν τόσο η ιδιωτικότητα όσο και η ψυχική υγεία του παιδιού.