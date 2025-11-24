Νεκρός 32χρονος Λαρισαίος σε τροχαίο δυστύχημα στη Σερβία – Το αυτοκίνητο που επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό

Το νήμα της ζωής κόπηκε για έναν 32χρονο από τη Λάρισα, σε ένα τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα στη Σερβία.

Ο 32χρονος από τη Λάρισα, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Σερβία, κοντά στο Νόβι Σαντ, όταν κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε φίλος του, συγκρούστηκε με φορτηγό.

Στο ίδιο τροχαίο, τραυματίστηκε και ο 60χρονος πατέρας του ενώ οδηγός στο όχημα ήταν ένας φίλος και συνομήλικος του νεαρού άνδρα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κρατείται στην αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης για το τροχαίο, αναφέρει το paidis.com.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ώρα του τροχαίου επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες με χιονόπτωση και δυνατό ψύχος.