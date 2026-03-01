Νέες ακυρώσεις πτήσεων από την Aegean για προορισμούς της Μέσης Ανατολής – Δείτε ποιες

Σε νέες ακυρώσεις πτήσεων από και προς χώρες της Μέσης Ανατολής προχωρά η Aegean, λόγω της έκρυθμης πολεμικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, η Aegean ήδη προχώρησε σε ακυρώσεις των δρομολογίων της έως και τις 4 Μαρτίου ενημερώνοντας τους ταξιδιώτες για τις εναλλακτικές των εισιτηρίων. Η απόφαση αφορά πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτης, Βηρυτού, Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι, Ριάντ και Τζέντα.

Οι ακυρώσεις γίνονται λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας επιβατών και πληρωμάτων.

Οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ και τη Τζέντα για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 11 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.