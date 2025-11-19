Μεταναστευτικές ροές: Τρεις λέμβοι με περισσότερα από 100 άτομα εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης

Συνέχεια των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, με διαφορετικά περιστατικά που βρίσκονται αυτή την ώρα σε εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Λιμενικό, δύο λέμβοι με 68 άτομα, εντοπίστηκαν 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσή, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ περισυνέλεξαν 68 άτομα και αυτή την ώρα τα μεταφέρουν στην Ιεράπετρα.

Με λίγη ώρα διαφορά, σκάφος της FRONTEX εντόπισε 28 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, λέμβο στην οποία επέβαιναν 34 άτομα, τα οποία αυτή την ώρα μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.