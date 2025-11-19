MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταναστευτικές ροές: Τρεις λέμβοι με περισσότερα από 100 άτομα εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνέχεια των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, με διαφορετικά περιστατικά που βρίσκονται αυτή την ώρα σε εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Λιμενικό, δύο λέμβοι με 68 άτομα, εντοπίστηκαν 22 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσή, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ περισυνέλεξαν 68 άτομα και αυτή την ώρα τα μεταφέρουν στην Ιεράπετρα.

Με λίγη ώρα διαφορά, σκάφος της FRONTEX εντόπισε 28 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, λέμβο στην οποία επέβαιναν 34 άτομα, τα οποία αυτή την ώρα μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες.

Κρήτη Μετανάστες Πρόσφυγες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Βελόπουλος: Σταματάμε να εξαρτόμαστε ενεργειακά από τους Ρώσους και πλέον εξαρτόμαστε από τους Αμερικανούς

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Η Ζέτα Δούκα και οι γιατροί της απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες μετά τη μήνυση του Γιώργου Κιμούλη

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

ΗΠΑ: “Ησυχία γουρουνίτσα”, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφο – Δείτε βίντεο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Μαρία Δεληθανάση: Αθώα η πρώην σύζυγος του Κώστα Δόξα για υπόθεση ψευδούς καταμήνυσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Αχαΐα: Σε στάνη είχαν κρύψει τη γουρούνα του τροχαίου με θύμα τον μικρό Ανδρέα – Ο πατέρας υπέδειξε το σημείο – Δείτε βίντεο

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή νέου σύγχρονου Νηπιαγωγείου στον Δρυμό